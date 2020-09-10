Без массовых гуляний, но со скульптурой святого Губерта. Как в Гродно пройдет День города

Источник материала: Tut.by

День города в Гродно пройдет 19 сентября. Однако в этом году массовые гуляния не запланированы, рассказывает «Гродно Плюс». Правда, к празднику в областном центре появится скульптура патрона города — святого Губерта, над которой работал гродненский скульптор Владимир Пантелеев.





Как сообщает Блог Гродно s13, массовых гуляний в Гродно не будет в связи с эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19. Об этом изданию рассказал источник в Гродненского горисполкоме.

Новую скульптуру святого Губерта на улице Советской планируют установить 17 сентября. По задумке автора, скульптура имеет небольшой размер — 85 сантиметров, а вот постамент в виде колонны, на которой она будет установлена, высокий — 2 метра 20 сантиметров.