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Без массовых гуляний, но со скульптурой святого Губерта. Как в Гродно пройдет День города
10.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День города в Гродно пройдет 19 сентября. Однако в этом году массовые гуляния не запланированы,
Как
Новую скульптуру святого Губерта на улице Советской планируют установить 17 сентября. По задумке автора, скульптура имеет небольшой размер — 85 сантиметров, а вот постамент в виде колонны, на которой она будет установлена, высокий — 2 метра 20 сантиметров.
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День города в Гродно пройдет 19 сентября. Однако в этом году массовые гуляния не запланированы.
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