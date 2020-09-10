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В МВД рассказали о количестве задержанных 9 сентября во время акций

10.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немногочисленные несанкционированные акции 9 сентября прошли в четырех регионах страны — в 12 населенных пунктах. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Несанкционированные акции были немногочисленными, на самой массовой из них было зафиксировано не более 60 человек, — рассказали в ведомстве.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек, дожидаться суда по административным правонарушениям под стражей будут 26 граждан.

 
 
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- Несанкционированные акции были немногочисленными, на самой массовой из них было зафиксировано не более 60 человек, - рассказали в ведомстве.
 
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