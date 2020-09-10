В МВД рассказали о количестве задержанных 9 сентября во время акций

Источник материала: Tut.by

Немногочисленные несанкционированные акции 9 сентября прошли в четырех регионах страны — в 12 населенных пунктах. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Несанкционированные акции были немногочисленными, на самой массовой из них было зафиксировано не более 60 человек, — рассказали в ведомстве.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране были задержаны 37 человек, дожидаться суда по административным правонарушениям под стражей будут 26 граждан.