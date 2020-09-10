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В Минске судят задержанных студенток медуниверситета - дают штрафы

10.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 9 сентября после акции солидарности у БГМУ задержали семь студенток университета. Сегодня их судят за нарушение порядка участия или организации массовых мероприятий.


На суд над Полиной Вежновец смогли попасть родные и студенты. Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

Первое рассмотрение дела — Анастасии Шматковой — было назначено на 12.10. Однако судить ее начали раньше времени, указанного в расписании, попасть на заседание смог только ее отец. Процесс занял всего несколько минут. Решение суда — штраф в 25 базовых величин. Процесс вела судья Антипчук.

Следующим рассмотрели дело Яны Зябко. Ее также судили по части 1 статьи 23.34 КоАП. Процесс тоже продлился всего несколько минут. Решение то же — 25 базовых, или 675 рублей.

Заседание по делу Полины Вежновец продлилось около 12 минут. Попасть на него смогли не только ее родители, но и около 20 студентов, которые пришли поддержать своих однокурсников.

Процесс вел судья Машкетов.

Согласно протоколу, примерно с 20.20 до 20.45 Полина Вежновец приняла участие в массовом мероприятии без соответствующего разрешения Мингорисполкома по проспекту Дзержинского, 115, что выразилось в ее присутствии на пикете в составе группы граждан, собравшихся для обсуждения общественно-политических событий и выражения своего отношения к действующей власти.

Полина Вежновец признала вину частично. Она пояснила, что действительно находилась по указанному адресу со своими одногруппниками, но никаких лозунгов не выкрикивала, плакатов у нее также не было.

Суд, изучив другие письменные материалы дела, сразу вынес постановление — штраф в 25 базовых величин.

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Вечером 9 сентября после акции солидарности у БГМУ задержали семь студенток университета. Сегодня их судят за нарушение порядка участия или организации массовых...
 
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