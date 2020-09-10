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В Беларуси 73 591 случай COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки - 189 новых инфицированных
10.09.2020 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 73 591 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 72 203 пациента (плюс 204 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 732 пациента (плюс шесть за последние сутки).
Всего проведено 1 618 213 тестов (12 666 за последние сутки).
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Выздоровели и выписаны 72 203 пациента (плюс 204 за последние сутки), умерли 732 пациента (плюс шесть за последние сутки).
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