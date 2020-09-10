Минздрав включил Черногорию, Испанию и Израиль в список стран, по приезде из которых нужен карантин

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, по приезде из которых нужно отбывать 14-дневный карантин, сообщает телеграм-канал ведомства.

Из перечня исключен Узбекистан: теперь после приезда из этой страны не нужно отбывать 14-дневный карантин. При этом в связи с регистрируемым на протяжении последних 3 недель показателем заболеваемости (выше 50 случаев на 100 тысяч населения) включены в перечень Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта.

Всего сейчас в перечне стран, после которых нужно отбывать карантин, — 100 государств. Список размещен на сайте Минздрава . Из соседних стран туда входит Украина.