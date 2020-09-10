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Въезд на территорию РФ из Беларуси восстановлен после интернет-сбоя

10.09.2020 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Система российских пограничников заработала вновь, сообщил корреспондент Sputnik, который сейчас находится на границе. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе интернета невозможно было провести проверку на пункте пропуска "Красная горка" въезжающих в страну граждан.

Сейчас движение восстановлено. Но, по словам сотрудника Sputnik, около пропускного пункта наблюдаются большие очереди из машин.

"На въезд в Россию стоят около 20 легковых автомобилей и несколько десятков фур. Очередь из последних растянулась примерно на два километра", ― сообщил корреспондент.

Напомним, что с конца марта въезд в Россию ограничен. При этом ряд лиц, которые имеют специальное разрешение, к примеру, водители грузового транспорта, могут беспрепятственно попасть на территорию соседнего государства.

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Теги: Минск
 
 
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Машины начали пропускать в пункте пропуска "Красная горка", где раньше наблюдались неполадки в работе информационной системы пограничной службы.
 
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