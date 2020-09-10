Въезд на территорию РФ из Беларуси восстановлен после интернет-сбоя

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Система российских пограничников заработала вновь, сообщил корреспондент Sputnik, который сейчас находится на границе.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе интернета невозможно было провести проверку на пункте пропуска "Красная горка" въезжающих в страну граждан.

Сейчас движение восстановлено. Но, по словам сотрудника Sputnik, около пропускного пункта наблюдаются большие очереди из машин.

"На въезд в Россию стоят около 20 легковых автомобилей и несколько десятков фур. Очередь из последних растянулась примерно на два километра", ― сообщил корреспондент.

Напомним, что с конца марта въезд в Россию ограничен. При этом ряд лиц, которые имеют специальное разрешение, к примеру, водители грузового транспорта, могут беспрепятственно попасть на территорию соседнего государства.

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