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Въезд на территорию РФ из Беларуси восстановлен после интернет-сбоя
10.09.2020 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Система российских пограничников заработала вновь, сообщил корреспондент Sputnik, который сейчас находится на границе.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее сообщалось, что из-за
Сейчас движение восстановлено. Но, по словам сотрудника Sputnik, около пропускного пункта наблюдаются большие очереди из машин.
"На въезд в Россию стоят около 20 легковых автомобилей и несколько десятков фур. Очередь из последних растянулась примерно на два километра", ― сообщил корреспондент.
Напомним, что с конца марта въезд в Россию ограничен. При этом ряд лиц, которые имеют специальное разрешение, к примеру, водители грузового транспорта, могут беспрепятственно попасть на территорию соседнего государства.
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Машины начали пропускать в пункте пропуска "Красная горка", где раньше наблюдались неполадки в работе информационной системы пограничной службы.
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