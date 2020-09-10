"Чистка рядов": БРСМ прокомментировал уход студентов из организации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. С начала учебного года ряды Белорусского республиканского союза молодежи покинули 0,3 % участников, заявили Sputnik в пресс-службе организации.

Это "чуть более тысячи человек", добавили там.

"На сегодняшний день заявление о выходе подали не более 0,3% ребят из нескольких сотен тысяч. Процесс чистки рядов ― это вполне нормальный процесс. Наша твердая позиция ― в БРСМ должны состоять люди по своим внутренним убеждениям", ― сказали в организации.

Там добавили, что никогда не ставили преград для выхода из союза.

"Организация выступает за свободное волеизъявление и уважение мнений и позиций всех граждан Беларуси. Препятствий для выхода из БРСМ мы ставим. Быть в БРСМ ― это личное право каждого", ― говорится в сообщении.

После задержаний молодежи на акциях протеста в Минске в сети появилась информация о том, что люди массово покидают ряды Белорусского республиканского союза молодежи, который, согласно официальной информации, поддерживается президентом Александром Лукашенко.

В БРСМ эти сведения опровергли, назвав их "фарсом и хайпом".

"Сегодня вошло в моду превращать все в фарс или хайп, особенно для тех, кто никогда в БРСМ не состоял, но за компанию с шаблонами заявления на выход из организации в руках "помогает создавать глобальное бедствие". Почему-то никто сегодня не пишет о том, что ребята в университетах вступают в БРСМ тоже. Это активные и позитивные молодые люди, которые хотят участвовать в молодежных проектах и развиваться. И они не делают из этого показательных выступлений для интернет-аудитории и некоторых СМИ", ― сказали в БРСМ.

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