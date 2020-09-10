Неугомонный батюшка. Как советский милиционер стал священником и начал восстанавливать белорусские храмы

Источник материала: Tut.by

82-летний митрофорный протоиерей (это значит — награжденный всеми возможными наградами в православии) Виктор Боковец, настоятель самого большого православного храма на Гродненщине — Спасо-Преображенского кафедрального собора в Слониме, за свою жизнь восстановил более десятка церквей в Гродненской и Брестской областях. Несмотря на почтенный возраст, батюшка часто поднимается на колокольню. Вприпрыжку, быстро перескакивая через две ступеньки, он буквально несется наверх, когда приезжают паломники или туристы, чтобы позвонить в колокола и рассказать об истории храма. А два года назад стал осуществлять свою давнюю мечту — начал строительство Дома милосердия, где могли бы жить одинокие пожилые люди. Говорит, одну комнату зарезервирует и для себя — на будущее. А пока у него еще очень много дел — и размеренная старость в планы не входит.





Батюшка родился в 1938 году в деревне Мижевичи, что в 20 километрах от Слонима. Там он, кстати, живет и сейчас. Обустроил старую деревянную родительскую хату и держит большое хозяйство, возделывает огород. Но практически каждый день на машине приезжает в Слоним — то на службу, то проконтролировать строительство Дома милосердия. На вопрос, откуда столько энергии, лишь пожимает плечами: мол, само все как-то получается.

Православным священником протоиерей Виктор Боковец стал, когда вышел на пенсию. А до этого служил постовым милиционером в Москве, там женился, родилась дочь.





— У жены (уже бывшей) все сейчас хорошо. Она потом снова замуж вышла. Счастлива. И я счастлив, что нашел вот такой свой путь. Дочь мое решение поддержала, — говорит Виктор — и объясняет: стать священнослужителем не было спонтанным решением, по сути, он шел к этому всю свою жизнь. С детства ходил в церковь вместе с братом и сестрой: несмотря на запреты и закрытие в советское время храмов, мама приводила детей в деревенскую церквушку. Через много лет мама заболела, потом — неудачно упала и повредили позвоночник — и Виктор дал обет: выздоровеет мама — он пойдет в священники.

— Богу ж виднее, какой у человека путь, — философствует батюшка.

Мама, кстати, прожила с того времени еще 20 лет. Хоть сначала в ее выздоровление врачи не верили. Батюшка называет это не иначе, как чудом. А Виктор, набравшись смелости, он поехал к митрополиту Филарету, и рассказал, что хочет стать священником. Это было в конце 80-х годов прошлого века.

В итоге все получилось, и Виктор Боковец стал восстанавливать полуразрушенные храмы. В итоге восстановил больше десятка. Особенно тепло он говорит о слонимском Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который он воссоздал буквально с нуля — конечно, с помощью прихожан и неравнодушных людей. За всю эту деятельность, по его словам, и получил свои награды, став единственным митрофорным протоиереем в Новогрудской и Слонимской епархии с правом ношения митры — специального головного убора.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На первый взгляд, кажется, что сегодняшний слонимский Спасо-Преображенский кафедральный собор — белый, величественный и бароккальный — был здесь всегда. На самом деле в 1963 году храм был взорван, и от величественного строения остался только фундамент. Так и стоял до 1994 года — пока сюда не пришел священник-«строитель» Виктор Боковец и не стал возводить утерянный собор. Говорит, что изначально на амбициозный план восстановления самого большого православного храма в Гродненской области и третьего по величине в Беларуси средств совсем не было. Были только вера, желание, а еще люди, которые оказались рядом в нужный момент и в нужное время.





Священник рассказывает, что раньше здесь, на месте православного храма, размещался костел Божьего Тела монастыря каноников лютеранских, построенный в XVII веке. Потом, после упразднения католического прихода, — церковь. При этом здание, которое перешло верующим другой конфессии, бережно сохраняли — оно оставалось по своей форме и виду неизменным. Только в архитектурном облике православного храма добавились некоторые элементы, а перед входом была построена трехъярусная звонница.





Во время войны храм сильно пострадал, а в 1963 году, казалось, исчез навсегда. Последний год хрущевской антирелигиозной кампании для храмов Беларуси и других республик, которые тогда входили в СССР, стал тяжелым испытанием. Соборы, которые до этого времени все еще работали, несмотря на постоянное давление со стороны советской власти, стали закрывать, превращая в склады и технические помещения, взрывали и уничтожали. Так, например, в деревне Турейск, что в Щучинском районе, местный храм был закрыт в 1963 году и отдан под склад для хранения зерна, потом здесь хранили запчасти, а рядом построили ферму. В Сморгони в 1962 году снесли церковь Спаса Преображения, в Гродно в 1961 году взорвали костел Фару Витовта. Слонимский собор также не пощадили.





— Сначала я был настоятелем другого слонимского храма — Свято-Троицкого собора. Но все мечтал и думал о возрождение этого, — говорит батюшка. — То там обратимся, то здесь, где-то кто-то кирпичом поможет, кто древесиной. Так и начали строить храм. Возводили его по виду того старого собора, который был здесь раньше, — говорит священник и проводит экскурсию по церкви. На улице — жарко и суетно, а здесь, внутри, прохладно и тихо. Все стены в храме — в ликах святых. Батюшка сразу объясняет — это напечатанные на холсте иконы, которые клеили на стены вручную. Говорит, что такого украшения нет ни в одном другом храме Беларуси. После строительства храма на убранство уже не хватало денег, и батюшка долго думал, как сделать так, чтобы в храме были не просто белые стены — так и появились эти холсты и одна роспись — ее делали два года местные мастера.





Он вспоминает, что, когда начал возводить храм, строительного опыта у него не было — приходилось все постигать в процессе стройки.

— Привезли кирпич, например. Кажется, что вот этой горы хватит на все — а стены метровые у храма, не хватило. Оказалось, кирпича надо раз в 10 больше.

Строили храм буквально вручную. Батюшка был и за прораба, и за рабочего. Помогали прихожане. Так все вместе и возвели этот большой кафедральный собор в Слониме. Службы же стали проводить раньше — поставили на территории стройки военную палатку.





До этого Виктор Боковец восстанавливал храм и в Мижевичах, откуда он родом, а после постройки собора в Слониме принялся за восстановление еще и звонницы. Сейчас там находятся помещения воскресной школы.

Батюшка зовет нас на колокольню — и быстрым шагом, перескакивая через две ступеньки, поднимается наверх, по пути показывая комнаты, где занимаются дети, трапезную и художественную мастерскую, где проходят занятия по рисунку. Воскресная школа — это тоже была мечта батюшки. Осуществил.





Поднимаемся наверх. В колокола батюшка сам звонит редко, все больше приходит сюда, на высоту, с туристами и паломниками, рассказывая об истории храма и его восстановлении. Здесь, около колоколов, он все же признается нам, что силы уже не те — и после подъема на высоту ему надо немного отдохнуть. Раньше-то мог туда-сюда бегать — и ничего, а сейчас, мол, все чаще нужна передышка.





Но дела-то надо делать: службы в храме, большое хозяйство, строительство Дома милосердия. Здесь, когда стройка наконец закончится, в кельях-комнатах будут жить пожилые одинокие люди. В планах в здании оборудовать трапезную и большое помещение для различных мероприятий.





Батюшка признается: с возведением Дома милосердия все шло не очень гладко. Строительство несколько раз откладывалось — сложно было согласовать проекты.





Планировалось, что здание будет больше — территория вокруг храма это позволяла, — но местные власти в итоге утвердили строение поскромнее, поэтому во дворе осталось часть стройматериалов, которые бы продать, да вырученные деньги пустить на нужды храма и Дома милосердия. Работы-то здесь еще много, а денег, как всегда, нет. Но покупатели пока не находятся. Однако батюшка верит и даже убежден в том, что средства обязательно появятся, как это было раньше, и называет все происходящее вокруг «чудом, которое происходит с ним каждый день».









— Понимаете, у батюшки нет никаких спонсоров. Он все собирает по копеечке. Пенсию свою отдает на нужды храма. При том нуждающимся всегда помогает, откуда-то находит деньги, а мимо чужой беды никогда не пройдет. Последние деньги может отдать. Я спрашиваю его: «Батюшка, а вы за что же живете?» А он махнет рукой, говорит, что есть бульба и цыбулька, на том и спасибо. Поэтому и огород свой держит. Чтобы себе и людям было, что поесть, — рассказывает Илья Григорян, иподиакон митрополита Вениамина, который уже много лет помогает отцу Виктору.

Молодой человек вместе с нами поднимается на колокольню, а по пути тихо рассказывает про батюшку, чтобы тот не особо слышал. Протоиерей же, понимая, что разговор о нем, смущается и краснеет.

— Опять ты начинаешь меня хвалить. Перестань уже, — машет рукой и поднимается на самый верх батюшка.





— Как-то нас пригласили освятить палатки на базаре — и он идет со скарбоночкой, просит пожертвовать на храм и на Дом милосердия. А люди говорят: мол, мы же уже сдавали деньги, а Дома вашего все нет — значит, вы нас обманываете. Батюшка тогда расстроился, растерялся, объяснял всем, что долго все согласовывалось. И вот здание почти возвели — он радуется, что люди видят, куда пошли их деньги, — рассказывает 21-летний иподиакон Илья, который знает батюшку с 7 лет. — Дом милосердия — это, правда, очень важный проект. В окрестностях Слонима есть старые люди, о которых некому позаботиться. Например, батюшка помогает 90-летней одинокой бабушке, которая жила в одной из деревень, заботиться ей о себе стало трудно — батюшка все это увидел и переселил ее в свою однокомнатную квартиру в Слониме. Там пожилая женщина и живет сейчас. Потом, надеемся, в Дом переедет. Вот так — Дом милосердия еще не заработал, а постояльцы уже есть.

В это время батюшка задумчиво смотрит в одно из окон колокольни и, показывая вниз, на место рядом с еще недостроенным Домом, говорит, что надо на том месте сделать детскую площадку для местной детворы. И вот тогда, мол, можно спокойно поселиться в комнате-келье в Доме милосердия и немного отдохнуть. А может, и нет. Батюшка-то неугомонный.



