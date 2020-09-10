«Если собака повернула ее голову, моей дочки уже не было бы». Как папы отбивали от злого алабая своих детей

Источник материала: Tut.by

6 сентября в Барановичах агрессивная собака породы алабай, говорят местные, напала во дворе дома на двух девочек — 7 и 8 лет, которые вышли с папами на улицу. Мужчины рассказали TUT.BY, как отбивали дочерей от животного.



Собака породы алабай. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: hvost.news

Инцидент произошел во дворе дома на улице Наконечникова. Дмитрий вышел из дома с 8-летней дочерью, чтобы отвезти ребенка на кружок.

— Только вышли из подъезда — и собака набрасывается на дочку. Дочь хотела за меня забежать, но собака ее настигла, повалила на землю лицом вниз и схватила зубами за голову. Я смог разжать пасть и откинуть ее в сторону. Рядом стояла машина соседей. Они открыли двери — и жена с дочерью сели к ним.

Дмитрий остался с собакой на улице один на один. Зверь рычал, но не набрасывался. Мужчина осторожно отошел к машине, закрыл дверь и вызвал милицию. Собака несколько минут посидела, а потом пошла за угол дома.

— У нас там детей очень много всегда гуляет. Там песочница, качели. Я бросил телефон, ключи и побежал за ней, — описал Дмитрий.

Во дворе собака встретила Владимира Завистовича с семилетней дочерью Дарьей.

— Около 10.15 я пошел с дочкой в магазин, — рассказал мужчина, — Вышел из подъезда дома, пошел дворами. Возле дома № 28 услышал крик: «Собака!» — и увидел метрах в 50 от себя алабая. Животное побежала к нам. Я спрятал дочку за своей спиной и расставил руки, чтобы собака не могла ее укусить сбоку. Собака стала на меня рычать, но не бросалась. Пыталась вытянуть из-под меня дочь. Я сказал ей стоять и не бояться. Ребенок испугался и начал убегать. Дочь сделала буквально два-три шага, собака прыгнула ей на спину и клыками впилась в шею. Ребенок упал на землю и собака начала ее терзать. Я бросился на собаку, левой рукой зажал ей шею и пытался оттянуть назад. В это время отец первого пострадавшего ребенка, Дмитрий, подбежал к нам и из пасти собаки вырвал мою дочь. Дарья с ним убежала к машине.

Раны пострадавшей Дарьи



Все это время Владимир держал пса за шею. К нему вернулся Дмитрий с соседом. Мужчины принесли с собой автомобильный трос.

— Мы попытались связать эту собаку, чтобы она не убежала на детскую площадку и не наделала беды. Мы накинули ей на шею удавку и затянули. Собаке стало трудно дышать. Вторую петлю мы пытались надеть ей на пасть. Она стала биться и вырываться. Нам пришлось ее отпустить. Она отбежала метров на 50 от нас, но у нее все еще была стянута удавкой шея, — рассказал Владимир.

Приехала скорая. Медики осмотрели девочек и оказали им первую помощь. Также приехала милиция. Собаку окружили, чтобы она ни на кого не напала. К тому времени она уже отдышалась и ходила по двору, вела себя агрессивно. В итоге было принято решение пристрелить животное.

— Собаку застрелили и я зашел к девочкам, посмотреть, что с ними. Им оказали первую медицинскую помощь и повезли в травмпункт. Я поехал за ними. Моей дочери наложили на шею три шва, у нее ссадины, ушибы, гематомы, — рассказал Владимир.

У дочери Дмитрия остались на голове раны от укусов.

— Моей дочери очень повезло. Если бы собака смогла ее повернуть и уцепилась бы за лицо, то ребенка, наверное, уже не было бы, — резюмировал мужчина.

Девочкам медики назначили курс прививок от бешенства. По словам Владимира, когда он с женой и дочкой вернулся домой, труп собаки лежало во дворе, прикрытый материей. Об этом он сообщил в милицию.

— Мне сказали, что все под контролем. Что труп собаки передадут в соответствующую инстанцию для проведения в Бресте экспертизы на бешенство. Около 18.00 я еще раз посмотрел, лежит ли собака во дворе. Ее там уже не было — увезли, — поделился Владимир.

Вопреки ожиданиям родителей, труп животного никто на экспертизу не отправил, рассказала TUT.BY жена Владимира Галина Завистович. Выяснилось, что со двора его забрали и захоронили в утилизационной яме. Родители добились того, чтобы тело собаки извлекли и отвезли в районную ветстанцию. Там у нее взяли биоматериал и отправили в Брест на анализ.

— Сегодня пришел акт из областной санстанции, что биологический материал они не смогли проанализировать, так как он был в ненадлежащем состоянии, — объяснила Галина Ивановна.

При этом состояние собаки до гибели имело важное значение:

— От этого зависит количество прививок (от бешенства — TUT.BY), которые будут делать дочери. Прививки эти весьма травматичные.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Владельца собаки пока не установили. Чип на теле животного даже не искали, рассказала Галина Ивановна. После того, как ветеринары взяли биоматериал, труп собаки повторно захоронили.