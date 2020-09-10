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К Дмитрию Семченко, экс-главе президентского пула на ОНТ, приехала милиция. Его увезли в РУВД
10.09.2020 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К Дмитрию Семченко, экс-ведущему на ОНТ и бывшему главе президентского пула журналистов на канале, приехали сотрудники милиции и, по словам его супруги Юлии, увезли во Фрунзенское РУВД.
Как рассказывает Юлия Семченко, правоохранители приехали к ним домой около 16.30.
— Мы были дома всей семьей — у нас маленький сын. Позвонили в дверь, мы открыли. Зашли трое или четверо мужчин в гражданской одежде, двое из них были в масках, один — без нее. Вели себя вежливо, попросили не пугаться.
Из какого подразделения были сотрудники милиции, Юлия не запомнила.
— Один из мужчин показал свое удостоверение и сказал, что сейчас они собирают людей, которые будто бы участвовали в несанкционированном митинге. Муж сказал, что нигде не участвовал. На что сотрудник ответил, что он не будет выяснять это на месте, нужно приехать в РУВД и уже там пообщаться.
Накануне, рассказывает Юлия, ее супруг никаких повесток не получал.
— Я не хотела рассказывать, что Дмитрия увезли, но соседи, видимо, уже сделали фото, как Диму уводят в серебристый бусик.
Дозвониться Дмитрию Семченко TUT.BY не удалось: его номер не отвечает.
По информации официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, Дмитрий Семченко доставлен в РУВД в рамках административного процесса.
На телеканале ОНТ Дмитрий Семченко работал с 2009 года, также он возглавлял пул журналистов, которые работали с Александром Лукашенко. 13 августа
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К Дмитрию Семченко, бывшему главе президентского пула журналистов, приехали сотрудники милиции и, по словам его супруги Юлии, увезли во Фрунзенское РУВД.
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