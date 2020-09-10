К Дмитрию Семченко, экс-главе президентского пула на ОНТ, приехала милиция. Его увезли в РУВД

Источник материала: Tut.by

К Дмитрию Семченко, экс-ведущему на ОНТ и бывшему главе президентского пула журналистов на канале, приехали сотрудники милиции и, по словам его супруги Юлии, увезли во Фрунзенское РУВД.



Фото со страницы Дмитрия Семченко в социальных сетях

Как рассказывает Юлия Семченко, правоохранители приехали к ним домой около 16.30.

— Мы были дома всей семьей — у нас маленький сын. Позвонили в дверь, мы открыли. Зашли трое или четверо мужчин в гражданской одежде, двое из них были в масках, один — без нее. Вели себя вежливо, попросили не пугаться.

Из какого подразделения были сотрудники милиции, Юлия не запомнила.

— Один из мужчин показал свое удостоверение и сказал, что сейчас они собирают людей, которые будто бы участвовали в несанкционированном митинге. Муж сказал, что нигде не участвовал. На что сотрудник ответил, что он не будет выяснять это на месте, нужно приехать в РУВД и уже там пообщаться.

Накануне, рассказывает Юлия, ее супруг никаких повесток не получал.

— Я не хотела рассказывать, что Дмитрия увезли, но соседи, видимо, уже сделали фото, как Диму уводят в серебристый бусик.

Дозвониться Дмитрию Семченко TUT.BY не удалось: его номер не отвечает.

По информации официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, Дмитрий Семченко доставлен в РУВД в рамках административного процесса.

На телеканале ОНТ Дмитрий Семченко работал с 2009 года, также он возглавлял пул журналистов, которые работали с Александром Лукашенко. 13 августа стало известно , что Семченко уходит с канала. Как объяснял TUT.BY информированный источник, его уход был связан с осуждением насилия, которое применялось к протестующим в первые дни после выборов президента.