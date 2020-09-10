МВД: задержан мужчина, который разбил стекло в автобусе с силовиками во время акции протеста

Источник материала: Tut.by

Силовики в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках задержали мужчину, который участвовал в акциях протеста в столице 9−12 августа.

«Установлено, что с 9 по 12 августа в Минске 44-летний мужчина принимал активное участие в протестных акциях, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти», — заявили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, вечером 11 августа на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова мужчина камнями разбил стекла в автобусе, где были сотрудники Московского РУВД и задержанные. Позже он опубликовал фото с раненной осколками стекла рукой.

Мужчину задержали 7 сентября у него дома. Во время обыска там обнаружили «различные подручные средства, предназначенные для нанесения телесных повреждений, газовый баллончик, пистолетные кобуры, а также пневматический пистолет». Возбужденно уголовное дело по ч. 1−3 ст. 293 (Массовые беспорядки) УК, мужчина находится под стражей.

«На проспекте Дзержинского я принимал активное участие в повреждении автобуса путем разбития в нем стекол. В тот момент в автобусе находились сотрудники органов внутренних дел, а также задержанные за участие в массовых беспорядках граждане. Находящиеся рядом со мной участники массовых беспорядков пытались проникнуть в данный автобус с целью освобождения задержанных», — рассказывает задержанный мужчина на опубликованном милицией видео. «В настоящее время, осмыслив свои действия, хочу сказать, что глубоко раскаиваюсь в содеянном, так как поддался на призывы оппозиционных телеграм-каналов», — говорит он.

В милиции сообщили, что мужчина входил в состав организованной группы, «промышлявшей имущественными преступлениями в Беларуси и странах Западной Европы».

«Кроме того, оперативники располагают информацией о связи фигуранта с уголовными авторитетами и лицами, причастными к организованной преступности на территории Беларуси и России. Мужчина неоднократно примерял на себя роль личного телохранителя и водителя у уголовных авторитетов и „коммерсантов“, имевших проблемы с конкурентами», — сказано в сообщении. Устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений.