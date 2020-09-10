На поле красной краской нарисовали на белых тюках соломы. Можно только догадаться, что, - фото в УВД замазали

Источник материала: Tut.by

9 сентября в поле у деревни Селищи, сообщает милиция, местные заметили неизвестных, которые разрисовывали красной краской белые тюки ранее убранной и опечатанной комбайнами соломы. Что было дальше, рассказали в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Сотрудники ГАИ выехали на место происшествия. На поле к тому времени уже никого не было. Но местные описали приметы и автомобиль, на котором уехали незнакомцы. Вскоре машину нашли возле придорожного кафе. В ней находились 31-летний мужчина и 24-летняя девушка.

При осмотре автомобиля милиционеры обнаружили открытый баллон аэрозольной краски красного цвета. Мужчина признался, что увидел тюки соломы — и решил нанести на них бело-красно-белые символы. Правда, какие, узнать сложно — в УВД почему-то решили заблюрить фото с тюками. Судя по тому, как это сделано, можно предположить, что на тюках написали «Жыве Беларусь!» и нарисовали красные полосы на белом фоне.

Сейчас милиционеры думают, как будут наказывать мужчину, — проводится проверка «по факту повреждения имущества сельхозпредприятия».