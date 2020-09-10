|
Официальные цифры: сколько человек проживает в Беларуси
10.09.2020 18:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. В Беларуси проживает 9 миллионов 413 тысяч 446 человек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белстата.
Перепись населения проходила в Беларуси в октябре 2019 года.
По сравнению с прошлой переписью в 2009 году, численность жителей республики сократилась на 90 361 человека.
Среди жителей страны высшее образование имеют свыше двух миллионов.
Самой густонаселенной областью стала – Минская (1,471 миллиона), самая малочисленная – Могилевская (1,024 миллиона).
Большая часть населения страны проживает в городах – свыше 7,299 миллиона человек, в селах находятся 2,113 миллиона граждан.
Количество женщин, проживающих в Беларуси, превышает число мужчин: 5, 061 миллиона против 4,351 миллиона.
Интересно, что среди 9,413 миллиона человек русский язык считают родным 42,3% (3,983 миллиона), а белорусский 54,1% (5,094 миллиона).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал результаты переписи населения республики в 2019 году.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)