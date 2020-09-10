Официальные цифры: сколько человек проживает в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. В Беларуси проживает 9 миллионов 413 тысяч 446 человек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белстата.

Перепись населения проходила в Беларуси в октябре 2019 года.

По сравнению с прошлой переписью в 2009 году, численность жителей республики сократилась на 90 361 человека.

Среди жителей страны высшее образование имеют свыше двух миллионов.

Самой густонаселенной областью стала – Минская (1,471 миллиона), самая малочисленная – Могилевская (1,024 миллиона).

Большая часть населения страны проживает в городах – свыше 7,299 миллиона человек, в селах находятся 2,113 миллиона граждан.

Количество женщин, проживающих в Беларуси, превышает число мужчин: 5, 061 миллиона против 4,351 миллиона.

Интересно, что среди 9,413 миллиона человек русский язык считают родным 42,3% (3,983 миллиона), а белорусский 54,1% (5,094 миллиона).