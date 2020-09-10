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Мужчина угрожал гомельскому комиссару в одном из телеграм-чатов - возбуждено дело

10.09.2020 19:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете мужчина угрожал военному комиссару и депутату Гомельского облсовета. О том, что было дальше, рассказали в МВД. Всего Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела из-за поступающих угроз в адрес должностных лиц.

5 сентября неизвестный в одном из городских телеграм-чатов на сообщения военного комиссара о наведении порядка на придворовых территориях оставил сообщение с оскорблениями и угрозой применения насилия, сообщает МВД.

Личность автора установили оперативники 8-го управления ГУБОПиК. Им оказался 43-летний гомельчанин. За угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг на мужчину возбуждено уголовное дело.

В министерстве также рассказали, что на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела.

 
 
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В интернете мужчина угрожал военному комиссару области, а по совместительству и депутатом облсовета Андрею Кривоносову. О том, что было дальше, рассказали в МВД.
 
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