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Защитника Михаила Ефремова хотят лишить статуса адвоката
11.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Министерство юстиции России планирует лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал на суде актера Михаила Ефремова, сообщило ведомство в четверг.
"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что соответствующее представление будет направлено в связи с работой адвоката в рамках громкого уголовного дела, связанного с ДТП с участием актера.
В свою очередь в квалификационной палате адвокатов Северной Осетии заявили, что выявили дисциплинарный проступок в действиях Пашаева в части этичности его поведения и соблюдения профессиональных правил в ходе судебных заседаний по делу.
Как ранее сообщал Sputnik, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к
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Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии сочла действия Пашаева на громком процессе неэтичными.
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