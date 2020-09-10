Защитника Михаила Ефремова хотят лишить статуса адвоката

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Министерство юстиции России планирует лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал на суде актера Михаила Ефремова, сообщило ведомство в четверг.

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что соответствующее представление будет направлено в связи с работой адвоката в рамках громкого уголовного дела, связанного с ДТП с участием актера.

В свою очередь в квалификационной палате адвокатов Северной Осетии заявили, что выявили дисциплинарный проступок в действиях Пашаева в части этичности его поведения и соблюдения профессиональных правил в ходе судебных заседаний по делу.

Как ранее сообщал Sputnik, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП , которое он совершил и в результате которого погиб человек. В ходе всего процесса Пашаев пытался доказать, что Ефремов не управлял внедорожником, а за рулем машины находился другой человек.