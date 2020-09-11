|
Из больницы пропал избитый 12 августа подросток, которого СК назвал участником массовых беспорядков
11.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 сентября из больницы пропал 16-летний Тимур Мицкевич,
Подросток проживает по адресу: Минск, ул. Колесникова, д. 27.
Парень находился во 2-ой городской детской клинической больнице (ул. Нарочанская, д. 17), откуда 8 сентября около 14.00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волос черный.
Особые приметы: щурится.
Был одет: светло-синие спортивные штаны, белые носки, красные шлепанцы, майка, байка.
Напомним,
3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Следователи
Как сообщили TUT.BY в семье подростка, 3 сентября в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, а в день исчезновения его перевели в обычную палату. Выписывать его на тот момент еще не собирались, рассказали близкие парня. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у больницы с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 сентября из больницы пропал 16-летний Тимур Мицкевич, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)