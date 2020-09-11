|
По-летнему тепло и солнечно. Погода в Гродно в выходные
11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Гродно будут все еще теплыми и солнечными,
В субботу будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +19°С. Вечером будет ясно.
В воскресенье опять без дождей. Утром — дымка, вечером — небольшая облачность. Днем будет +19…21°С.
Хороших выходных вам, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предстоящие выходные в Гродно будут все еще по-летнему теплыми и солнечными.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)