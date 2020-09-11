По-летнему тепло и солнечно. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Гродно будут все еще теплыми и солнечными, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, использовано в качестве иллюстрации​​​​​

В субботу будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +19°С. Вечером будет ясно.

В воскресенье опять без дождей. Утром — дымка, вечером — небольшая облачность. Днем будет +19…21°С.

Хороших выходных вам, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .