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На «Дажынках» в Витебске будет не менее 7 сценических площадок

11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2020» пройдет в Витебске, по предварительным данным, 26 сентября. Ожидается, что в нем примут участие не менее 5 тысяч человек. Подробности — в сюжете телеканала «Витебск».

В городе организуют не менее 7 сценических площадок, на которых пройдут «дажыначные» мероприятия.

Аграрии пройдут шествием от площади Свободы к Летнему амфитеатру, где состоится главное торжество. В нем примут участие не менее 5 тысяч человек.

В программе — выставки сельхозпродукции, работа площадок МЧС, подворьев районов Витебщины.

«Дажынкі» в Витебске станут самыми масштабными за всю историю этого фестиваля в регионе.

 
Теги: Витебск
 
 
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В городе организуют не менее 7 сценических площадок, на которых пройдут «дажыначные» мероприятия.
 
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