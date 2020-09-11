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На «Дажынках» в Витебске будет не менее 7 сценических площадок
11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2020» пройдет в Витебске, по предварительным данным, 26 сентября. Ожидается, что в нем примут участие не менее 5 тысяч человек. Подробности — в сюжете
В городе организуют не менее 7 сценических площадок, на которых пройдут «дажыначные» мероприятия.
Аграрии пройдут шествием от площади Свободы к Летнему амфитеатру, где состоится главное торжество. В нем примут участие не менее 5 тысяч человек.
В программе — выставки сельхозпродукции, работа площадок МЧС, подворьев районов Витебщины.
«Дажынкі» в Витебске станут самыми масштабными за всю историю этого фестиваля в регионе.
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В городе организуют не менее 7 сценических площадок, на которых пройдут «дажыначные» мероприятия.
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