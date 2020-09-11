В выходные в Бресте будет солнечно и без осадков

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет солнечно и без осадков, сообщает AccuWeather .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Суббота будет солнечной и теплой. Днем воздух прогреется до +22°С, к вечеру похолодает до +14°С.

В воскресенье будет переменная облачность без осадков. Во второй половине дня — до +24°С.

Хороших выходных, друзья!

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