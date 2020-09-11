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В выходные в Бресте будет солнечно и без осадков
11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет солнечно и без осадков, сообщает
Суббота будет солнечной и теплой. Днем воздух прогреется до +22°С, к вечеру похолодает до +14°С.
В воскресенье будет переменная облачность без осадков. Во второй половине дня — до +24°С.
Хороших выходных, друзья!
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