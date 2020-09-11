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Осень? Нет, не слышали. Погода в Гомеле в выходные
11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сентябрь продолжает приятно удивлять гомельчан: вместо серого неба и затяжных дождей снова и снова дарит много солнца и тепла. И даже птицы продолжают петь так, словно за окном не осень, а вечный май. И в ближайшие дни,
Скоро все это, конечно, закончится, а пока — наслаждаемся вот таким прогнозом.
В субботу — переменная облачность, без осадков и +20°С.
В воскресенье — солнечно и до +25°С.
Нескучных выходных, друзья!
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Сентябрь продолжает приятно удивлять гомельчан: вместо серого неба и затяжных дождей снова и снова дарит много солнца и тепла.
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