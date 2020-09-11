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Осень? Нет, не слышали. Погода в Гомеле в выходные

11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сентябрь продолжает приятно удивлять гомельчан: вместо серого неба и затяжных дождей снова и снова дарит много солнца и тепла. И даже птицы продолжают петь так, словно за окном не осень, а вечный май. И в ближайшие дни, обещает pogoda.by, мало что изменится.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Скоро все это, конечно, закончится, а пока — наслаждаемся вот таким прогнозом.

В субботу — переменная облачность, без осадков и +20°С.

В воскресенье — солнечно и до +25°С.

Нескучных выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сентябрь продолжает приятно удивлять гомельчан: вместо серого неба и затяжных дождей снова и снова дарит много солнца и тепла.
 
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