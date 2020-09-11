|
Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве в выходные
11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если кто-то еще не понял, что лето уже всё, то погода красноречиво нам об этом говорит. В Могилеве в выходные — солнечно и без дождей, но прохладно. По
Сегодня, 11 сентября, весь день будет ясно и без осадков, но прохладно: максимум — +17°С.
В субботу чуть потеплеет — будет до +18 °С, но облачно.
В воскресенье, 13 сентября, днем ожидается +21°С, хотя ночью будет так же прохладно — +11°С. Будет облачно с прояснениями, днем поднимется порывистый ветер.
В понедельник прогнозируют облачную и ветреную погоду. Похолодает — будет +10…+19 °С.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующая неделя обещает быть такой же сухой и солнечной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)