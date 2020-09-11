ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве в выходные

11.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если кто-то еще не понял, что лето уже всё, то погода красноречиво нам об этом говорит. В Могилеве в выходные — солнечно и без дождей, но прохладно. По предварительным данным pogoda.by, вся следующая неделя будет примерно такой же: с солнцем, без дождей и даже чуть более теплой — прогнозируют до +23°С.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 11 сентября, весь день будет ясно и без осадков, но прохладно: максимум — +17°С.

В субботу чуть потеплеет — будет до +18 °С, но облачно.

В воскресенье, 13 сентября, днем ожидается +21°С, хотя ночью будет так же прохладно — +11°С. Будет облачно с прояснениями, днем поднимется порывистый ветер.

В понедельник прогнозируют облачную и ветреную погоду. Похолодает — будет +10…+19 °С.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующая неделя обещает быть такой же сухой и солнечной.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Беларусь - не колхоз». Посмотрите на плакаты акций протеста в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика