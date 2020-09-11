Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Если кто-то еще не понял, что лето уже всё, то погода красноречиво нам об этом говорит. В Могилеве в выходные — солнечно и без дождей, но прохладно. По предварительным данным pogoda.by, вся следующая неделя будет примерно такой же: с солнцем, без дождей и даже чуть более теплой — прогнозируют до +23°С.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 11 сентября, весь день будет ясно и без осадков, но прохладно: максимум — +17°С.

В субботу чуть потеплеет — будет до +18 °С, но облачно.

В воскресенье, 13 сентября, днем ожидается +21°С, хотя ночью будет так же прохладно — +11°С. Будет облачно с прояснениями, днем поднимется порывистый ветер.

В понедельник прогнозируют облачную и ветреную погоду. Похолодает — будет +10…+19 °С.

Хороших выходных!

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