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«Беларусь - не колхоз». Посмотрите на плакаты акций протеста в Могилеве
11.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже больше месяца в Могилеве проходят мирные акции протеста. На них многие горожане приносят плакаты, которые рисуют сами. И нужно сказать, что подходят к этому креативно. Собрали некоторые из них.
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