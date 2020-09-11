«Беларусь - не колхоз». Посмотрите на плакаты акций протеста в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Уже больше месяца в Могилеве проходят мирные акции протеста. На них многие горожане приносят плакаты, которые рисуют сами. И нужно сказать, что подходят к этому креативно. Собрали некоторые из них.



На женской цепи солидарности 12 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



Медики впервые вышли на акцию протеста 13 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На Всебелорусском марше 16 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На Всебелорусском марше 16 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На марше новой Беларуси 23 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На марше новой Беларуси 23 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На акции протеста 7 сентября. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



На акции протеста 7 сентября. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY