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«Беларусь - не колхоз». Посмотрите на плакаты акций протеста в Могилеве

11.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже больше месяца в Могилеве проходят мирные акции протеста. На них многие горожане приносят плакаты, которые рисуют сами. И нужно сказать, что подходят к этому креативно. Собрали некоторые из них.


На женской цепи солидарности 12 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Медики впервые вышли на акцию протеста 13 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На Всебелорусском марше 16 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На Всебелорусском марше 16 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На марше новой Беларуси 23 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На марше новой Беларуси 23 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На акции протеста 30 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На акции протеста 7 сентября. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На акции протеста 7 сентября. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
 
Теги: Могилев
 
 
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