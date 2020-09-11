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Суд по забастовке на «Беларуськалии» и новые задержания. Что происходит в стране прямо сейчас
11.09.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском областном суде сегодня рассматривают законность забастовки на Беларуськалии. У здания суда до начала заседания собрались люди, начались задержания.
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