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Минздрав: во многих школах Беларуси нарушена организация питания
11.09.2020 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Нарушения в организации питания выявлены во многих школах Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Каждый год в сентябре представители санитарно-эпидемиологической службы проверяют, соблюдаются ли в учреждениях образования санитарно-эпидемиологические требования по организации питания школьников. В этом году проверили уже треть школ по всей республике, и результаты оказались неутешительными.
"К сожалению, в 27% учреждений из числа охваченных мониторингом выявлены нарушения", ― констатировали в Минздраве.
Среди основных нарушений, выявленных специалистами, ― отклонения от технологии приготовления блюд и от требований по соблюдению температуры подаваемых блюд. Во многих школах не функционируют Советы по питанию, а бракеражные комиссии работают формально. Кроме того, не осуществляется контроль за соблюдением личной гигиены учащимися и часто нарушается режим уборки помещений объектов питания. По всем выявленным фактам нарушений приняты меры в соответствии с законодательством.
"Отметим, что в нынешнем году мониторинг будет продолжен до конца сентября, а надзорные мероприятия за организацией питания будут осуществляться в течение всего учебного года", ― предупредили в Минздраве.
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Проведенный в начале учебного года мониторинг показал, что почти в каждой третьей из проверенных школ выявлены нарушения.
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