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В выходные будет солнечно и без дождей. Температуру обещают выше нормы

11.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные установится теплая и комфортная погода. Дожди возможны лишь в отдельных районах по северу страны. В целом температурный фон второй декады сентября ожидается на 1−3°С выше климатической нормы. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу дневные температуры будут комфортными — + 17.+23°С. Ночь окажется по-осеннему прохладной — от +5°С до +10°С, местами по республике столбики термометров опустятся до +2… +4°С. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются туманы, поэтому на дорогах стоит быть предельно внимательными.

13 сентября, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +6… +12°С, по западу будет до +14°С; а днем +17… +24°С, по югу до +26°С.

В понедельник преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Днем местами по северо-востоку усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +9… +14°С, а днем +17… +24°С, по югу до +26°С.

В целом температурный фон второй декады сентября ожидается на 1−3°С выше климатической нормы (климатическая норма +11… +13°С).

 
 
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В целом температурный фон второй декады сентября ожидается на 1−3°С выше климатической нормы.
 
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