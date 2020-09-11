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Чистый и не червивый. Около Ивья пятилетняя девочка нашла боровик весом более килограмма
11.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В лесу около Ивья местный житель Виктор Базык вместе с пятилетней внучкой Анной нашли боровик-гигант весом 1 килограмм 150 грамм. Гриб оказался чистым и не червивым,
Гриб-великан нашли недалеко от агрогородка Морина в сосновом лесу. Первой боровик заметила пятилетняя Аня.
— Идем, а внучка как закричит: «Дедушка, дедушка, что это, грибок-теремок?». Я подошел и не поверил своим глазам, — смеется Виктор Базык.
В итоге боровик-гигант завесил 1 кг 150 г.
— Удивительно, но гриб оказался чистым, не червивым: не жарко и влаги было достаточно, — объясняет мужчина.
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Гриб оказался чистым и не червивым.
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