Чистый и не червивый. Около Ивья пятилетняя девочка нашла боровик весом более килограмма

Источник материала: Tut.by

В лесу около Ивья местный житель Виктор Базык вместе с пятилетней внучкой Анной нашли боровик-гигант весом 1 килограмм 150 грамм. Гриб оказался чистым и не червивым, сообщает «Іўеўскі край».



Фото: ivyenews.by

Гриб-великан нашли недалеко от агрогородка Морина в сосновом лесу. Первой боровик заметила пятилетняя Аня.

— Идем, а внучка как закричит: «Дедушка, дедушка, что это, грибок-теремок?». Я подошел и не поверил своим глазам, — смеется Виктор Базык.

В итоге боровик-гигант завесил 1 кг 150 г.

— Удивительно, но гриб оказался чистым, не червивым: не жарко и влаги было достаточно, — объясняет мужчина.