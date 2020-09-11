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За 20 лет население страны сократилось на 630 тысяч человек, все больше белорусов родным считают русский язык

11.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белстат опубликовал итоги переписи 2019 года. Сейчас намного больше белорусов считают своим родным языком русский, а численность населения за 20 лет сократилась на более чем 600 тысяч человек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси живет 9 413 446 человек. За 20 лет численность населения сократилась на 631 791 человека. При этом количество городского населения выросло (с 6 961 516 в 1999 году до 7 299 989 в 2019-м), а сельского — упало (с 3 083 721 в 1999 году до 2 113 457 в 2019-м). В Минске в 2019 году проживало 2 018 281 человек, самой густонаселенной областью стала Минская (1 471 240 человек), а самой малочисленной — Могилевская (1 024 751 человек).

Также в нашей стране стало намного больше людей старше 55 лет по сравнению с тем, что было 20 лет назад: в 1999 году таких людей было 2 370 508, а в 2019-м — 2 835 809 человек.

Самый высокий средний показатель по возрасту у белорусов в Витебской области — там он достигает 42,5 лет. А самый низкий в Минске — 39,3 лет. То есть самое молодое население именно в столице.

В нашей стране сейчас 53,8% женщин и 46,2% мужчин.

Белорусов по национальности в процентном соотношении к общей численности населения страны за эти 20 лет стало больше. В 1999 году нас было 81,2%, а в 2019-м — уже 84,9%. При этом по национальному составу количество людей в некоторых других группах за 20 лет упало. Например, русских в 1999 году было 11,4%, а в 2019 — 7,5%. Поляков 20 лет назад было 3,9%, сейчас — 3,1%, украинцев — 2,4%, а сейчас 1,7%.

В 1999 году 85,6% белорусов считали своим родным именно белорусский язык, а вот уже в 2019 году — 61,2% (38,1% считают родным русский язык). При этом дома на белорусском в 1999 году разговаривали 41,3% белорусов, а в 2019-м — 28,5%.

 
Теги: Минск
 
 
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Белстат опубликовал итоги переписи 2019 года. Сейчас намного больше белорусов считают своим родным языком русский, а численность населения за 20 лет сократилось на...
 
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