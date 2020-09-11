В Гомеле на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера вышел преподаватель. Он задержан

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна вышел преподаватель информатики Вадим Бельский. Его задержали, сообщает «Флагшток».





Кандидат экономических наук Вадим Бельский вышел утром к главному корпусу ГГТУ имени Сухого. В руках мужчина держал плакат.

— Я представил, что должен чувствовать человек на глубине в одиночестве. С ним в тот момент была только вера в светлое будущее. И я решил, что я обязательно должен выйти и заявить, что он не один. Что есть люди, которые его поддерживают. И что когда в наши сердца стучится отчаяние, все эти люди должны понимать, что не одиноки. Что нас миллионы. Что один за всех и все за одного, — прокомментировал свое решение преподаватель.

Вскоре к нему подошли милиционеры. Пресс-служба УВД пока не доступна для комментария по этому поводу.





Известно, что Вадим работает в институте повышения квалификации и переподготовки ГГТУ им П. О.Сухого. В самом учреждении TUT.BY заверили, что ничего не знают о задержании своего сотрудника, и сообщили, что сегодня утром у него не было занятий.