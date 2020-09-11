«Информации об обыске у нас нет, но нам планировали принести письмо из ОБЭП». Что происходит в офисе «Имен»

Источник материала: Tut.by

В телеграм-каналах появилась информация, что в редакцию благотворительного проекта «ИМЕНА» пришли люди в масках. Как рассказала TUT.BY заместитель директора проекта Екатерина Сергеева, информации об обыске в офисе у них нет. Однако им планировали принести письмо по поводу использования иностранной безвозмездной помощи.



Фото: «Имена»

— С утра нам позвонили на редакционный номер, представились ОБЭП и спросили, где можно оставить письмо. Мы сказали, что на ресепшен в здании.

Другой информации у собеседницы на данный момент нет, так как сотрудники работают удаленно и сейчас не в офисе.

В бизнес-центре «Покровский», где находится офис «ИМЕН», никто не берет трубку. Как рассказал сотрудник компании «Таргетпроцесс», в офисе «ИМЕН» в данный момент силовиков нет.

«Еврорадио» в своем телеграм-канале опубликовало фото письма, которое принесли в «ИМЕНА». Письмо из управления внутренних дел администрации Центрального района Минска. В нем, действительно, идет речь о том, что проект просят предоставить сведения о получении иностранной безвозмездной помощи и ее целевом использовании с 1 января 2020 года.

Напомним, деятельность благотворительной медиаплатформы «Имена» объединила вокруг себя тысячи людей, которые стремятся помочь социально незащищенным группам населения в нашей стране. Проект «Имена» никогда не был вовлечен в политику, его деятельность всегда преследовала только гуманитарные цели. Вот некоторые проекты, над которыми работают «Имена»: Няня вместо мамы (помощь детям-сиротам, попавшим в больницу), Патронажная служба в регионах (уход за одинокими престарелыми и людьми с инвалидностью на дому), Служба помощи людям с БАС (помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом), Помощь бездомным , Центр помощи детям-сиротам «Нити дружбы» и так далее.