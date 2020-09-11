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«Информации об обыске у нас нет, но нам планировали принести письмо из ОБЭП». Что происходит в офисе «Имен»
11.09.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграм-каналах появилась информация, что в редакцию благотворительного проекта «ИМЕНА» пришли люди в масках. Как рассказала TUT.BY заместитель директора проекта Екатерина Сергеева, информации об обыске в офисе у них нет. Однако им планировали принести письмо по поводу использования иностранной безвозмездной помощи.
— С утра нам позвонили на редакционный номер, представились ОБЭП и спросили, где можно оставить письмо. Мы сказали, что на ресепшен в здании.
Другой информации у собеседницы на данный момент нет, так как сотрудники работают удаленно и сейчас не в офисе.
В бизнес-центре «Покровский», где находится офис «ИМЕН», никто не берет трубку. Как рассказал сотрудник компании «Таргетпроцесс», в офисе «ИМЕН» в данный момент силовиков нет.
«Еврорадио» в
Напомним, деятельность благотворительной
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«Информации об обыске у нас нет, но нам планировали принести письмо из ОБЭП». Что происходит в офисе «Имен»
В телеграм-каналах появилась информация, что в редакцию благотворительного проекта «ИМЕНА» пришли люди в масках. Как рассказала TUT.BY заместитель директора проекта...
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