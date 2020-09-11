Хороший сентябрь. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Эти сентябрьские выходные в Витебске будут погожими, сухими и теплыми, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу — до 17 градусов тепла, без осадков.

В воскресенье будет еще теплее — до +19, но ветрено.

Хороших выходных, друзья!

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