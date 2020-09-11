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Хороший сентябрь. Погода в Витебске в выходные
11.09.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эти сентябрьские выходные в Витебске будут погожими, сухими и теплыми,
В субботу — до 17 градусов тепла, без осадков.
В воскресенье будет еще теплее — до +19, но ветрено.
Хороших выходных, друзья!
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Эти сентябрьские выходные будут погожими, сухими и теплыми.
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