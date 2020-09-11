«Я считаю, что это мое конституционное право». За участие в акции протеста судили доцента БГУ

Источник материала: Tut.by

Если ввести в Google имя Шундалова Максима Борисовича, поисковик выдаст множество ссылок. Максим Борисович — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физической оптики БГУ. Сегодня его дело разбирает суд Заводского района Минска. Ученого судят по статье 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



Фото: TUT.BY

В расписании написано, что дело Максима Шундалова должны начать рассматривать в 11.00. По этой причине, рассказывает доцент, ему пришлось отменить лекцию. Но пусть Максим Борисович и не в университете, студентов рядом с ним сейчас не меньше, чем было бы на занятии: поддержать его в суд пришло около 20 парней и девушек.

— А почему вас не пускают? — интересуется одна из студенток, заметив, что судья Светлана Черепанова задерживается. — Как у нас на парах говорят, если на 15 минут преподаватель опаздывает, можно уходить.

— Так преподаватель пришел, — с улыбкой отвечают ей ребята.

Пока ждем, кандидат физико-математических наук рассказывает, что его задержали вечером 27 августа. Отвезли в Заводское РУВД. В тот вечер в милиции вместе с ним находилось 66 человек. Один из них представился сотрудникам Иисус Христос. Его вскоре увезли. На Максима Борисовича составили протокол и отпустили.

— Видите, как мы за вас горой. Мы за вас! — поддерживает педагога студентка. — Я думала, если нас сюда (в суд. — Прим. TUT.BY) не пустят, какой плакат сделать? Хотела написать: «Не забирайте нашу звезду, не забирайте наше солнце».

— Говорят, что сегодня всем дают штрафы, — пытается поддержать позитивную атмосферу доцент.

Ребята тут же предлагают «задонатить» ему на штраф. Максим Борисович, улыбаясь, отказывается.

— А вы покушали? — продолжает студентка. — А то там (на Окрестина. — Прим. TUT.BY) здоровое питание, которое мы не одобряем.

— Не нужно волноваться, — шутит кандидат наук.

Зал судебных заседаний не вмещает всю группу поддержки Максима Шундалова. Часть ребят остаются ждать его под дверью.

В протоколе, который зачитывает судья, указано, что «27 августа в 20.10 по адресу Минск, Площадь Независимости 1, в близи костела» доцент «принял активное участие в группе лиц в митинге с целью публичного выражения своего протеста о порядке проведения выборов», кроме того, «выкрикивал лозунги: „Уходи!“, „Жыве Беларусь!“ и неоднократно предупреждался сотрудниками милиции о прекращении противоправных действий».

Педагог не стал отрицать свою вину и сказал, что с протоколом согласен. Судья Светлана Черепанова отметила, что этот факт не может не вызывать у нее уважения.

— Вам было понятно, что данное мероприятие не санкционировано Мингорисполкомом? — уточнила она у кандидата наук.

— Я считаю, что это мое конституционное право выражать свое мнение по таким важным вопросам, как жизнь нашей страны, — пояснил Максим Шундалов.

— […] Высказывали ли сотрудники милиции требование разойтись? — спросила Светлана Черепанова.

— Разойтись было очень сложно, потому что всех людей окружили сотрудники милиции. Если бы этого не произошло, все бы разошлись, — ответил доцент.

Свидетель по делу Шундалова — сотрудник милиции Абрамович. Показания он должен был давать по скайпу, но связаться с ним не удалось. Судья предложила объявить перерыв и послушать его попозже, или, раз Максим Борисович признал вину, рассмотреть дело без свидетеля. Преподаватель выбрал второй вариант.

— Давайте завершим все сейчас, — сказал Максим Борисович.

Дело, как и предполагал кандидат наук, закончилось штрафом. В цифрах это выглядит так: 20 базовых, или 540 рублей.

Доцента на выходе из зала студенты встречали так, словно он только что поставил им всем автоматы по экзамену.

— Ура! — хлопали ребята.

— Штраф — это лучше, чем сутки, — признался Максим Борисович.

В планах на сегодня у него съездить домой, а потом — в университет.