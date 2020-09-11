Международный следственный комитет может заняться преступлениями в Беларуси. Будет ли это работать?

Источник материала: Tut.by

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека предложил учредить международный следственный комитет по преступлениям, совершенным в Беларуси во время и после выборов. Речь идет о нарушениях, связанных с избирательным процессом, правом на свободу слова, свободу мирных собраний, а также о случаях применения пыток и бесчеловечного обращения с гражданами. Как будет работать международный следственный комитет, пока неизвестно. Беларусь не является членом Совета Европы, а значит, может, но не обязана исполнять рекомендации международного органа.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В заявлении Комитета по юридическим вопросам и правам человека отмечается, что в ПАСЕ поступили многочисленные сообщения о массовых и серьезных нарушениях прав человека в Беларуси, в том числе на свободные и честные выборы, свободу выражения мнений и собраний, также имеются факты применения пыток и бесчеловечного обращения с мирными демонстрантами, сообщает БелаПАН .

— Комитет ПАСЕ считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека и их последствий должны быть привлечены к ответственности, — подчеркивается в заявлении.

Лидеры Совета Европы призвали «немедленно освободить всех задержанных участников протестов, прекратить любые акты жестокого обращения и провести в срочном порядке открытое расследование жестоких действий со стороны сотрудников правоохранительных органов.

— Легитимности нельзя добиться путем репрессий. Она возникает в результате свободного, честного и основанного на верховенстве права избирательного процесса, — отмечается в совместном заявлении председателя Комитета министров, председателя ПАСЕ и Генерального секретаря Совета Европы.

Комитет по юридическим вопросам и правам человека настаивает, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными и чтобы дать соответствующий сигнал силовым структурам Беларуси, Совет Европы в сотрудничестве с другими организациями в срочном порядке учредит международный следственный орган.

— Белорусские власти и представители гражданского общества должны быть приглашены к сотрудничеству в этом расследовании. Результаты будут опубликованы и предоставлены любым национальным или международным правоохранительным органам, которые хотят и готовы преследовать массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси, — отмечают в Комитете.

Механизм работы международного следственного комитета пока неизвестен. Его деятельность может ограничивать то обстоятельство, что Беларусь не является членом Совета Европы (основная причина — наличие у нас смертной казни) и не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека и протоколы к ней.

Именно поэтому белорусы не могут обращаться в Европейский суд по правам человека, единственным международным органом, где можно попытаться отстоять свои права, остается Комитет по правам человека ООН, но даже его решения Беларусь воспринимает как рекомендательные и зачастую не исполняет. При этом в парламенте работает делегация по осуществлению контактов с ПАСЕ, в нее входят депутаты Валерий Воронецкий, Сергей Гайдукевич, Алексей Кушнаренко, Игорь Волков, Ирина Довгало.

— Я как политик не верю, что кто-то за рубежом будет заботиться о нас, у каждого есть свой геополитический интерес, — пояснил Олег Гайдукевич на вопрос TUT.BY, поддерживает ли он идею создания международного следственного комитета. — Наши внутренние проблемы мы должны решать в Беларуси сами. По каждому факту (применения силы — Прим. TUT.BY) должно быть проведено расследование и вынесено законное решение. Если этого не будет, мы сами себе сделаем хуже. Ко мне обращались пострадавшие не только из Минска, со всей страны, я как депутат подготовил официальный запрос в СК, МВД, посмотрим, что ответят. Я также был инициатором внеочередного созыва парламента и создания не только межведомственной комиссии по изучению нарушения закона, а отдельной парламентской комиссии. Парламент должен быть активнее, мы должны изучить политическую ситуацию в стране в целом и предложить свои варианты по урегулированию конфликта.

Правозащитник Валентин Стефанович в разговоре с TUT.BY пояснил, что нужно дождаться официальных разъяснений, как будет работать международный следственный комитет. Пока из заявления Комитета по юридическим вопросам и правам человека следует, что международный следственный орган будет создан «для сбора информации и доказательств о правонарушениях в Беларуси», а преследование за нарушения закона ляжет на национальные и международные правоохранительные органы, которые будут в этом заинтересованы.