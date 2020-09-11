В День города вместо гуляний во всех районах Минска пройдут субботники

Источник материала: Tut.by

В этом году День города в Минске пройдет без массовых гуляний. Официальная причина — эпидситуация, в том числе в связи COVID-19. Вместо празднований в день рождения столицы будет субботник, сообщили TUT.BY в Мингорисполкоме.



Фото: TUT.BY

Во всех районах города 12 сентября пройдут субботники. Участвовать в них будут активисты общественных объединений, молодежь, представители районных администраций, учреждений образования и трудовых коллективов.

Во время субботников будут высаживать деревья и кусты, а также займутся уборкой. В Тучинском сквере собираются очистить территорию у пруда, покрасить стену. А у Ледового дворца на Притыцкого высадят государственный флаг из цветов.

Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице, сообщает Мингорисполком.

Вот где пройдут субботники:

9.00 — парк 50-летия Октября, улица Долгобродская , 44 (правая сторона);

, 44 (правая сторона); 9.30 — Могила Неизвестного Солдата, улица Пирогова, 1;

10.00 — инженерный корпус 4-ой очереди строительства 3-й линии Минского метрополитена, проспект Независимости, 6, прибрежная полоса реки Мышка в границах улиц Семашко — Софьи Ковалевской;

10.00 — 12.00 — 4-й Брестский переулок напротив дома 26;

12.00 — лыжероллерная траса (улица Ваупшасова ), лесопарковые зоны Степянка и Дражня ;

траса (улица ), лесопарковые зоны и ; 9.00 — Севастопольский парк, лесная зона «Магистр»;

10.00 — кладбище «Военное» (улица Козлова, 11); мемориал « Ахвярам Чарнобыля », «Камень мира Хиросимы» (парк Дружбы народов);

», «Камень мира Хиросимы» (парк Дружбы народов); 10.00−13.00 — парк Тиволи (пересечение улиц Притыцкого — Глебки — Матусевича), парк Дививелка (в границах улиц Мазурова, Лобанка , Шамякина и Скрипникова), экотропа возле храма Николая Японского (улица Лидская , 3), Тучинский сквер (в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута), аллея скамеек по улице Неманская, 3 и сквер Брикета, а также склон у Ледового дворца спорта Минской области (улица Притыцкого , 27).

— Глебки — Матусевича), парк (в границах улиц Мазурова, , и Скрипникова), возле храма Николая Японского (улица , 3), сквер (в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута), аллея скамеек по улице Неманская, 3 и сквер Брикета, а также склон у Ледового дворца спорта Минской области (улица , 27). 10.30 — мемориальный комплекс « Масюковщина » (пересечение улиц Тимирязева и Нарочанской ).