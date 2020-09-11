В День города вместо гуляний во всех районах Минска пройдут субботники

В этом году День города в Минске пройдет без массовых гуляний. Официальная причина — эпидситуация, в том числе в связи COVID-19. Вместо празднований в день рождения столицы будет субботник, сообщили TUT.BY в Мингорисполкоме.
Во всех районах города 12 сентября пройдут субботники. Участвовать в них будут активисты общественных объединений, молодежь, представители районных администраций, учреждений образования и трудовых коллективов.
Во время субботников будут высаживать деревья и кусты, а также займутся уборкой. В Тучинском сквере собираются очистить территорию у пруда, покрасить стену. А у Ледового дворца на Притыцкого высадят государственный флаг из цветов.
Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице, сообщает Мингорисполком.
Вот где пройдут субботники:
9.00 — парк 50-летия Октября, улица Долгобродская, 44 (правая сторона);
9.30 — Могила Неизвестного Солдата, улица Пирогова, 1;
10.00 — инженерный корпус 4-ой очереди строительства 3-й линии Минского метрополитена, проспект Независимости, 6, прибрежная полоса реки Мышка в границах улиц Семашко — Софьи Ковалевской;
10.00 — 12.00 — 4-й Брестский переулок напротив дома 26;
12.00 — лыжероллерная траса (улица Ваупшасова), лесопарковые зоны Степянка и Дражня;
9.00 — Севастопольский парк, лесная зона «Магистр»;
10.00 — кладбище «Военное» (улица Козлова, 11); мемориал «АхвярамЧарнобыля», «Камень мира Хиросимы» (парк Дружбы народов);
10.00−13.00 — парк Тиволи (пересечение улиц Притыцкого — Глебки — Матусевича), парк Дививелка (в границах улиц Мазурова, Лобанка, Шамякина и Скрипникова), экотропа возле храма Николая Японского (улица Лидская, 3), Тучинский сквер (в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута), аллея скамеек по улице Неманская, 3 и сквер Брикета, а также склон у Ледового дворца спорта Минской области (улица Притыцкого, 27).
10.30 — мемориальный комплекс «Масюковщина» (пересечение улиц Тимирязева и Нарочанской).