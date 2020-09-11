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«Все говорил: пойдем распишемся. А я оттягивала». В Гомеле женщина стала бездомной и живет у церкви под кустом

11.09.2020 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ой, как мы хорошо жили! Захотел, например, Леня куриной печенки — пожалуйста, попросила я сладенькое — он тут же и купит». Сегодня от прежней жизни у гомельской пенсионерки Лидии Васильевны остались лишь воспоминания и слезы, три пальто и одеяло. Женщина живет в кустах у храма Александра Невского в гомельской Новобелице, сидит в окружении голубей, бросает им хлеб и, кажется, сама не верит в то, что теперь с ней происходит. Полтора месяца назад умер ее Леня. А спустя две недели в малосемейку пришли незнакомые люди и сообщили, что пенсионерка должна освободить чужую квартиру, — так Лидия стала бездомной.


Лидии Михальченко 67 лет. Родом она из Украины. В молодости переехала в Корму, вышла там замуж, вырастила четверых детей. Не все, говорит, получилось так, как планировала. Личная жизнь в какой-то момент не заладилась — и тогда она бросила все и вернулась на родину. Потом дети выросли, создали семьи и разлетелись. 15 лет назад Лидия снова оказалась на Гомельщине и встретила здесь Леонида.

«Ай, ну какая любовь! Старики мы уже. Но жили хорошо, за все время ни разу не рассорились. Он мне все говорил: „Мамка, пойдем распишемся“. А я все оттягивала. А в мае Леня что-то стал совсем сдавать. 20 июля три раза вздохнул, посмотрел в глаза и все — нема моего деда. 9 дней по нему еще в квартире справила. А потом — все опечатали».


Теперь дом Лидии под этим кустом.

В коммунальном жилищном ремонтно-эксплуатационном унитарном предприятии «Новобелицкое Гомель» TUT.BY рассказали, что квартира, в которой проживал Леонид Фомин, является государственным жилищным фондом, то есть арендной. Договор в связи со смертью арендатора аннулирован, а жилье перешло на баланс организации, его обслуживающей.

— Мы ничего не можем поделать — правопреемники для проживания в квартире отсутствуют. Лидия Васильевна не является ни супругой, ни родственником умершего арендатора и переоформить на себя договор не может, — объясняют в коммунальном предприятии.


Теперь Лидия живет прямо напротив своего бывшего дома — в кустах у храма Александра Невского в гомельской Новобелице. Прихожане приносят ей воду, еду. Вчера кто-то купил и передал две пары теплых носков: на дворе ведь сентябрь, ночи уже холодные.

Неравнодушный мужчина по имени Виталий уже помогает восстановить Лидии паспорт, который у нее месяц назад украли в больнице вместе с сумкой — и теперь она не может получить даже пенсию.


Дом, в котором 15 лет жила со своим Леней Лидия

Впрочем, варианты для зимовки у нее все-таки есть, и она о них знает: в Гомеле, например, работает Дом милосердия сестер святой Матери Терезы, а также кризисный центр. Еще можно позвонить детям.

Но пока Лидия Васильевна все три варианта без объяснения причин решительно отметает. «Не хочу ни к кому», — говорит. Но вроде бы понимает, что дальше октябрь — и под кустом даже с тремя пальто будет холодно.


 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня от прежней жизни у гомельской пенсионерки Лидии Васильевны остались лишь воспоминания и слезы, три пальто и одеяло. Женщина живет в кустах у храма...
 
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