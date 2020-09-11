Задержанного утром на одиночном пикете преподавателя гомельского вуза вышли поддержать студенты

Источник материала: Tut.by

В Гомеле прошла акция в поддержку задержанного сегодня утром преподавателя Вадима Бельского. На крыльцо Гомельского государственного технического университета на этот раз вышли студенты.





Возле Гомельского технического университета имени Павла Сухого собралось около 50 человек, в основном студентов вуза, которые пришли поддержать преподавателя.

Напомним, кандидат экономических наук Вадим Бельский вышел утром к главному корпусу ГГТУ имени Сухого поддержать солигорского шахтера, который вчера провел одиночную акцию протеста на «Беларуськалии». В руках мужчина держал плакат.

— Я представил, что должен чувствовать человек на глубине в одиночестве. С ним в тот момент была только вера в светлое будущее. И я решил, что я обязательно должен выйти и заявить, что он не один. Что есть люди, которые его поддерживают. И что когда в наши сердца стучится отчаяние, все эти люди должны знать, что не одиноки. Что нас миллионы. Что один за всех и все за одного, — прокомментировал свое решение преподаватель.

Его задержали. А в час дня на ступеньках университета уже стояли студенты: теперь они решили поддержать Вадима Бельского.

Тут же подъехали милиционеры и предупредили собравшихся о том, что их действия незаконны. Перемена закончилась, и студенты разошлись. О задержаниях пока неизвестно.