Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям в Минске 6 сентября. Как сообщает пресс-служба ведомства, тогда в результате действий, «грубо нарушающих общественный порядок», коммунальному предприятию был причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей.



Фото: TUT.BY

— По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

ч. 1 ст. 342 — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Сообщается также, что все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями.

Как заявили в пресс-службе, «в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей».

Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признаны четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет.

Кроме этого, подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) признана 18-летняя девушка, которая баллончиком нанесла надписи на заграждения.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

— Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность, а на плечи обвиняемых ляжет необходимость возмещения материального вреда. В ближайшее время соответствующие материалы для решения вопроса о предъявления исковых требований будут направлены в прокуратуру.

Напомним, 6 сентября по всей стране прошли массовые акции протеста. По нашим подсчетам в Минске в акции участвовали более 130 тысяч человек. МВД сообщило , что в этот день по всей стране на улицы вышли около 31 тысячи человек. В этот день, по данным милицейского ведомства, были задержаны 633 человека за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. 363 человека отправлены в места содержания до суда. Задержания были брутальными, во время одного из них силовики разбили витрину столичного кафе.