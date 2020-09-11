|
Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям 6 сентября в Минске
11.09.2020 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям в Минске 6 сентября. Как сообщает пресс-служба ведомства, тогда в результате действий, «грубо нарушающих общественный порядок», коммунальному предприятию был причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей.
— По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Сообщается также, что все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями.
Как заявили в пресс-службе, «в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей».
Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признаны четверо граждан в возрасте от 18 до 32 лет.
Кроме этого, подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) признана 18-летняя девушка, которая баллончиком нанесла надписи на заграждения.
— Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными. Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность, а на плечи обвиняемых ляжет необходимость возмещения материального вреда. В ближайшее время соответствующие материалы для решения вопроса о предъявления исковых требований будут направлены в прокуратуру.
Напомним, 6 сентября по всей стране прошли массовые акции протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме этого, подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) признана 18-летняя девушка, которая баллончиком нанесла надписи на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)