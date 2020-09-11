ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сельхозярмарки пройдут в предстоящие выходные во всех районах Минска

11.09.2020 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен ― Sputnik. Первые сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу и воскресенье во всех районах Минска, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. 

© CC0 / Pixabay/KRiemer
Когда картошка и редька могут быть во вред – эксперты о токсинах в овощах

Самая крупная сельхозярмарка столицы развернется на площадке у "Чижовка-арены" на улице Ташкентской, 19. В Заводском районе ярмарка пройдет на площадке у бассейна "Волат" на улице Шабаны, 17, в Ленинском районе ― на парковке по проспекту Рокоссовского, 114. В Московском районе торговые ряды появятся на площадке рядом с универсамом "Брест" на проспекте Любимова, 17, в Октябрьском районе - на площадке у Дворца железнодорожников на улице Чкалова, 7.

Жители Партизанского района смогут купить сельхозпродукцию на бульваре Тракторостроителей, Первомайского района ― на улице Руссиянова, 1. В Советском районе ярмарку организуют в парке Дружбы народов на улице Карастояновой, 5, во Фрунзенском районе ― на площадке у ТЦ "Максимус" на улице Лобанка, 94. В Центральном районе торговать будут на площадке у кинотеатра "Киев" на бульваре Шевченко, 31.

Все сельхозярмарки будут работать в обозначенных местах каждые выходные с 10:00 до 16:00. Они будут проводится до 1 ноября.

"Можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию. Участие в ярмарках примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси", ― рассказали в Мингорисполкоме.

Традиционно сельскохозяйственные ярмарки проходят в Минске осенью. Из проводят для того, чтобы горожане могли выгодно закупить овощи и другую полезную продукцию и сделать заготовки на зиму. Традиционно главная ярмарка разворачивалась на площадке возле "Дворца спорта" на проспекте Победителей.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане и гости столицы смогут по выгодным ценам купить на ярмарках плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Все говорил: пойдем распишемся. А я оттягивала». В Гомеле женщина стала бездомной и живет у церкви под кустом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика