Сельхозярмарки пройдут в предстоящие выходные во всех районах Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен ― Sputnik. Первые сельскохозяйственные ярмарки пройдут в субботу и воскресенье во всех районах Минска, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Самая крупная сельхозярмарка столицы развернется на площадке у "Чижовка-арены" на улице Ташкентской, 19. В Заводском районе ярмарка пройдет на площадке у бассейна "Волат" на улице Шабаны, 17, в Ленинском районе ― на парковке по проспекту Рокоссовского, 114. В Московском районе торговые ряды появятся на площадке рядом с универсамом "Брест" на проспекте Любимова, 17, в Октябрьском районе - на площадке у Дворца железнодорожников на улице Чкалова, 7.

Жители Партизанского района смогут купить сельхозпродукцию на бульваре Тракторостроителей, Первомайского района ― на улице Руссиянова, 1. В Советском районе ярмарку организуют в парке Дружбы народов на улице Карастояновой, 5, во Фрунзенском районе ― на площадке у ТЦ "Максимус" на улице Лобанка, 94. В Центральном районе торговать будут на площадке у кинотеатра "Киев" на бульваре Шевченко, 31.

Все сельхозярмарки будут работать в обозначенных местах каждые выходные с 10:00 до 16:00. Они будут проводится до 1 ноября.

"Можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию. Участие в ярмарках примут торговые и сельскохозяйственные организации, предприятия потребительской кооперации, фермерские хозяйства из разных регионов Беларуси", ― рассказали в Мингорисполкоме.

Традиционно сельскохозяйственные ярмарки проходят в Минске осенью. Из проводят для того, чтобы горожане могли выгодно закупить овощи и другую полезную продукцию и сделать заготовки на зиму. Традиционно главная ярмарка разворачивалась на площадке возле "Дворца спорта" на проспекте Победителей.

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