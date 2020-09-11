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Amnesty: Путин должен поднять вопрос о правах человека в Беларуси на переговорах с Лукашенко

11.09.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Amnesty International обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом поднять вопрос о соблюдении прав человека в Беларуси на переговорах с Александром Лукашенко, который прибудет в Москву с рабочим визитом в понедельник, 14 сентября.
 
Соответствующее письмо правозащитная организация направила в администрацию российского президента.
 
«Amnesty International призывает вас использовать эту встречу для того, чтобы поднять вопросы необходимости соблюдения Республикой Беларусь своих международных обязательств в области прав человека», – говорится в письме директора российского представительства Amnesty International Натальи Звягиной.
 
В письме перечисляются факты фабрикации уголовных дел в отношении десятка оппонентов Александра Лукашенко, включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Лилию Власову, Максима Знака, их коллег и сторонников.
 
Кроме того, Amnesty International указывает в письме на множество случаев явно необоснованного применения правоохранительными органами силы и специальных средств против участников мирных протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа. Организация специально оговаривает, что жертвами насилия со стороны силовиков, а также уголовного преследования по статье об «участии в массовых беспорядках» стали и российские граждане.
 
«Так, россияне Андрей Новиков и Дмитрий Попов содержатся в СИЗО по сфабрикованному «делу Сергея Тихановского». Артем Важенков и Игорь Рогов были произвольно задержаны в Минске 11 августа, избиты, безосновательно обвинены в «участии в массовых беспорядках» и благодаря, в том числе, вмешательству российского консульства освобождены, однако их уголовное преследование не прекращено. Российские журналисты, включая Дмитрия Ласенко и Антона Старкова (Daily Storm), Евгения Олейника (Sputnik), Семена Пегова (WarGonzo), Максима Солопова («Медуза»), были произвольно задержаны и избиты во время акций протеста», – говорится в письме Amnesty International.
 
В свете этого Amnesty International призывает российские власти использовать свое влияние с тем, чтобы «обеспечить неукоснительное соблюдение Республикой Беларусь прав человека в соответствии с международным правом». 
 
Белорусские власти, помимо прочего, должны гарантировать соблюдение прав на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений, немедленно и безоговорочно освободить всех преследуемых по политическим мотивам, незамедлительно и эффективно расследовать все случаи необоснованного применения силы правоохранительными органами к участникам мирных собраний.
 
Переговоры президента РФ с Александром Лукашенко запланированы на 14 сентября. Повестку переговоров пресс-секретарь Путина Песков не озвучил, однако отметил, что во время официального визита Лукашенко не планируется ни подписание каких-либо  документов, итоговой пресс-конференции Путин и Лукашенко также давать не будут.
 
Фото: Natalia FedosenkoTASS via Getty Images
 
Теги: Минск
 
 
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Amnesty International обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом поднять вопрос о соблюдении прав человека в Беларуси на переговорах с Александром...
 
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