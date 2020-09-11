В Беларуси 73 784 случая COVID-19. Прирост - 193 новых инфицированных за сутки

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 73 784 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале . Прирост — 193 новых инфицированных за сутки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов (плюс 166 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 738 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 1 629 812 тестов (11 599 за последние сутки).