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В Беларуси 73 784 случая COVID-19. Прирост - 193 новых инфицированных за сутки
11.09.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 73 784 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем
На 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов (плюс 166 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 738 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
Всего проведено 1 629 812 тестов (11 599 за последние сутки).
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На 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов (плюс 166 за последние сутки), умерли 738 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
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