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В Беларуси 73 784 случая COVID-19. Прирост - 193 новых инфицированных за сутки

11.09.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 73 784 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост — 193 новых инфицированных за сутки.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов (плюс 166 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 738 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 1 629 812 тестов (11 599 за последние сутки).

 
 
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На 11 сентября выздоровели и выписаны 72 369 пациентов (плюс 166 за последние сутки), умерли 738 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
 
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