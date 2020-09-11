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«Нарушает архитектурный облик». В Бресте многоэтажкам пригрозили штрафами за бело-красно-белую подсветку
11.09.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 сентября освещение лоджий двух домов на улице Гоголя в Бресте стало бело-красно-белым. Несколько дней спустя из администрации Московского района пришло предписание с требование привести подсветку многоэтажек в соответствие с проектным решением.
Фотографию документа TUT.BY прислал читатель. В предписании сообщается, что бело-красно-белое освещение нарушает архитектурный облик зданий. Председателю товарищества собственников поручили устранить нарушение.
«В случае неисполнения предписания вы будете привлечены к административной ответственности по статье 21.13 КоАП», — сообщается в документе.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов влечет от 2 до 15 базовых величин (от 54 до 405 рублей) штрафа.
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«Нарушает архитектурный облик». В Бресте многоэтажкам пригрозили штрафами за бело-красно-белую подсветку
А также пригрозили штрафом.
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