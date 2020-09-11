«Нарушает архитектурный облик». В Бресте многоэтажкам пригрозили штрафами за бело-красно-белую подсветку

Источник материала: Tut.by

8 сентября освещение лоджий двух домов на улице Гоголя в Бресте стало бело-красно-белым. Несколько дней спустя из администрации Московского района пришло предписание с требование привести подсветку многоэтажек в соответствие с проектным решением.



Фото читателя

Фотографию документа TUT.BY прислал читатель. В предписании сообщается, что бело-красно-белое освещение нарушает архитектурный облик зданий. Председателю товарищества собственников поручили устранить нарушение.

«В случае неисполнения предписания вы будете привлечены к административной ответственности по статье 21.13 КоАП», — сообщается в документе.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов влечет от 2 до 15 базовых величин (от 54 до 405 рублей) штрафа.