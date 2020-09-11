ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сидим здесь до сих пор». Витебляне перепрыгнули через забор посольства Швеции в Минске и просят убежища

11.09.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня двое жителей Витебска приехали в Минск, чтобы попросить политического убежища в посольстве Швеции. Так как им не открыли дверь, они перепрыгнули через забор — и сейчас находятся на территории диппредставительства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Попросить политического убежища приехали отец и сын — Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики. У Владислава жена и двое детей, он занимается бизнесом: у него несколько магазинов женской одежды.

Владислав рассказывает, что они с отцом участвовали в акции протеста в Витебске 6 сентября.

— Были жесткие задержания. Мы шли вместе с другими людьми колонной, нам перекрывали движение, мы уходили, затем нас зажали на улице Правды, людей стали выдирать через перила, но люди начали разбегаться. Меня люди как-то оттянули, я поворачиваю голову и вижу, что какого-то мужчину избивают дубинками и брызгают баллончиком в глаза. Потом я понимаю, что это мой отец — и он просто лежит, не сопротивляется, у него в руках газета и зонтик. Количество силовиков увеличилось, я вытянул отца, и мы ушли. Нам люди с балкона сбросили воду, отец промыл глаза. Мы ушли, но понимали, что может быть преследование. Всё — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых.


Владислав говорит, что на этом фото его отец. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Владислав говорит, что они опасаются за свою жизнь, поэтому и решили попросить политического убежища.

— Нас привезли в Минск, и мы сразу пошли в посольство Швеции, позвонили в домофон, попросили помочь, впустить, чтобы рассказать свою историю, сказали, что боимся. Нас не впустили, сказали, что здесь не дают политического убежища. Мы перелезли через забор на территорию посольства и сидим здесь до сих пор. Здесь ходит водитель посольства, и через его телефон с нами связалась девушка, которая отвечала по домофону, она повторила, что здесь убежища не дают. Но я объяснял, что если мы уйдем, то нам конец.






Владислав говорит, что как только они пришли к посольству, сюда приехали и силовики.

Как передает наш корреспондент, который сейчас находится у посольства, обстановка там спокойная. Напротив посольства сидел неизвестный мужчина в штатском. Когда журналисты стали звонить в дверь посольства, он стал записывать их на видео. У заднего двора были замечены несколько сотрудников в форме ОМОНа, а также мужчина в костюме. Двое из них уехали на авто. Сотрудница посольства, которая ответила на звонок в домофон, сказала, что комментариев журналистам посольство пока не дает.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня двое жителей Витебска приехали в Минск, чтобы попросить политического убежища в посольстве Швеции. Так как им не открыли дверь, они перепрыгнули через...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Около "Гиппо" вы не будете петь». Как глава Ленинского района и начальник РУВД встречались с местными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика