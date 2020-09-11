Источник материала: Tut.by

В среду с жителями Ленинского района встретились глава местной администрации Петр Шостак и начальник РУВД Виталий Капилевич. На встрече людям рассказали, сколько заявлений граждан о телесных повреждениях лежит в Следственном комитете, а еще объяснили, почему в одной точке Минска горожане могут вместе петь песни, а в другой — нет. Выбрали самое интересное из видео , записанного на месте.

Что беспокоит людей

Встреча жителей с главой администрации Ленинского района Петром Шостаком и начальником местного РУВД Виталием Капилевичем проходила 9 сентября в средней школе № 24. Она получилась эмоциональной и не очень конструктивной.

Сформулируем основные вопросы, которые волновали собравшихся жителей.

Почему разгоняют участников мирных шествий?

Что за люди в гражданской одежде задерживают людей во время протестов и просто во дворах? Если это силовики, то почему они не представляются? Как обычный человек в такой ситуации может отличить задержание правоохранителей от нападения преступников?

Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела по избиению граждан во время событий 9 августа и позже?

Об акциях, которые «носят незаконный характер»

Жители Ленинского района говорили, что люди выходят на улицы, потому что не согласны с результатами выборов, а также возмущены жесткими задержаниями людей после 9 августа.

Глава администрации Ленинского района Петр Шостак насчет акций людям сказал так:

— Все должно делаться по закону. Было какое-то обращение с вашей стороны на проведение мирного протеста? Те акции, на которые вы сегодня ходите, носят незаконный характер.

Люди сослались на Конституцию, по которой у белорусов есть право на мирные собрания.

Начальник Ленинского РУВД Виталий Капилевич ответил:

— Да, есть Конституция, на которую вы красиво ссылаетесь. Но тут же есть и сноска — закон «О массовых мероприятиях».

Глава Ленинского района добавил:

— Если вы хотите площадку для проведения мероприятия — есть закон, он работает, и она будет вам предоставлена.

Люди несколько раз за встречу уточняли, можно ли теперь собираться на шашлыки или, например, петь песни без заявки.

— Теперь насчет попеть, шашлыков, — ответил глава администрации Петр Шостак. — В воскресенье в Лошицком парке в районе 21 часа такое действие происходило. В дальней части, там, где беседки в районе «млына», люди поели шашлыки и пели там песни — разные. И никто никого там не задерживал, никто не ходил в балаклавах. Я там проходил и все это слышал — видел, знаем.

— А если мы возле «Гиппо» хотим попеть песни? — люди назвали одну из точек в своем районе, где часто наблюдаются акции протеста.

— Около «Гиппо» вы не будете петь. Почему такой необходимости у вас не было до этого? — спросил Петр Шостак.

Начальник РУВД объяснил подробнее:

— Почему нельзя возле «Гиппо»? Потому что это не место для проведения массовых мероприятий: вокруг — жилой сектор. Приходите, посмотрите, сколько жалоб есть от людей, которые хотят спать.

О неизвестных без опознавательных знаков

Многие жители на собрании возмущались тем, что на улицах города — люди без опознавательных знаков, «которые хватают и избивают».

— Кто эти люди и как все это коррелируется с законом о милиции? Если человек в милицейской машине — это еще окей, но если это люди в спортивной одежде, в балаклавах каких-то, в кепках — кто они? — удивлялся мужчина.

Виталий Капилевич ответил, что люди в балаклавах и без опознавательных знаков — это «сотрудники спецподразделений».

Он добавил, что сотрудникам милиции разрешает быть в гражданской одежде внутренний правовой акт.

— Так вы нарушаете закон. Вы делаете закон ниже вашего внутреннего распоряжения! — возмущались люди.

— И наша форменная одежда, и гражданская предусмотрены для выполнения определенного рода задач.

— Какие у вас задачи? Если это задачи, связанные с национальной безопасностью, — хорошо, но вот тут о какой угрозе национальной безопасности идет речь, если на митинге — девушки с цветами?

Людей беспокоило, могут ли они давать отпор людям без опознавательных знаков правоохранительных органов, ведь это могут быть просто бандиты.

— Незаконных задержаний бандитами у нас нет и не будет. У нас нет оргпреступности, — успокоили присутствующих.

«1800 заявлений в Следственном комитете по телесным повреждениям»

Одна из женщин привела в пример своего мужа, которого задержали, когда он без флага шел по улице.

— Ошибок очень много и с нашей стороны, и со второй стороны. Министр внутренних дел в этой части принес публичные извинения, — сказал начальник РУВД Виталий Капилевич.

В зале поднялся шум. Люди кричали:

— А почему они извинились, но не выпустили людей?

— Так пусть деньги вернут людям за штрафы!

Виталий Капилевич отметил, что с вопросами телесных повреждений у граждан разбирается Следственный комитет. Он также ответил на вопрос, «почему разбираются так долго».

— Сегодня официально более 1800 заявлений в Следственном комитете по телесным повреждениям. По каждому материалу необходимо провести комплексно судмедэкспертизу, получить соответствующую документацию. Вы что, хотите, чтобы вот так все это было? (Щелкнул пальцами.)

— Да каждый день вот так выносятся решения по таким делам, — показал щелчок пальцами один из жителей района.

Напомним, что по данным адвоката Максима Конона, в следственные органы поступило более тысячи заявлений потерпевших, пострадавших от действий силовиков. Об этом он заявлял на встрече избирателей с депутатом Валерием Воронецким.