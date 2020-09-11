ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Счета компании PandaDoc заблокированы, 250 сотрудников остались без зарплаты

11.09.2020 16:41 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Счета организации PandaDoc заморожены, из-за этого она не может выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.
 
Об этом компания заявила 11 сентября, отметив, что невозможно также выплатить налоги и ФСЗН.
 
«Счета компании заблокированы, притом что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле. Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения», - говорится в заявлении.
 
Почему здесь говорится про НДС? В PandaDoc комментируют так: «поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь в случае с арестом четырех работников идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам». 
 
Точную сумму на счетах либо сумму, которую планировалось выплатить сотрудникам, в компании не называют. Но если предположить, что зарплаты в PandaDoc близки к средним по отрасли, то речь может идти о невозможности выплатить более 400 тысяч долларов.
 
В фирме сейчас активно консультируются с юристами и пытаются найти решение этой проблемы. 
 
Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc - бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинови и HR Владислав Михолап - были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. 
 
Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело в центральном аппарате СК. В этотже день в офисе IT-компании PandaDoc прошел обыск.

Ранее белорусский айтишник Микола Микадо предлагал помощь всем уволившимся из правоохранительных органов Беларуси. Уже все четверо признаны правозащитниками политзаключенными.

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Счета организации PandaDoc заморожены, из-за этого она не может выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.  
 
Новости дня
Новости общества
 
«Сидим здесь до сих пор». Витебляне перепрыгнули через забор посольства Швеции в Минске и просят убежища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика