Счета компании PandaDoc заблокированы, 250 сотрудников остались без зарплаты

Счета организации PandaDoc заморожены, из-за этого она не может выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.

заявила 11 сентября, отметив, что невозможно также выплатить налоги и ФСЗН. Об этом компания11 сентября, отметив, что невозможно также выплатить налоги и ФСЗН.

«Счета компании заблокированы, притом что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле. Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения», - говорится в заявлении.

Почему здесь говорится про НДС? В PandaDoc комментируют так: «поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь в случае с арестом четырех работников идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам».

Точную сумму на счетах либо сумму, которую планировалось выплатить сотрудникам, в компании не называют. Но если предположить, что зарплаты в PandaDoc близки к средним по отрасли, то речь может идти о невозможности выплатить более 400 тысяч долларов.

В фирме сейчас активно консультируются с юристами и пытаются найти решение этой проблемы.

возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc - бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинови и HR Владислав Михолап - были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношенииуголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь.

прошел обыск . Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело в центральном аппарате СК. В этотже день в офисе IT-компании PandaDoc