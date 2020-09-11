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Виновен. Областной суд рассмотрел апелляцию сына гомельских журналистов, которого осудили за хулиганство

11.09.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Гомельский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение суда Центрального района по административному делу в отношении 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия Германовича.


Фото: Елена Бычкова

12 августа после четырех заседаний суд Центрального района Гомеля признал парня виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере двух базовых величин. Это минимум, который предусмотрен этой административной статьей. Но Юрий не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.

В День независимости учащегося колледжа искусств им. Соколовского Юрия Германовича и его приятеля, школьника Игоря Матюшкина, на улице Трудовой в Гомеле задержали сотрудники ОМОНа и отвели в микроавтобус, после чего отвезли в отделение милиции Центрального района. Игоря вскоре отпустили, так как он несовершеннолетний, а на Юрия составили протокол за мелкое хулиганство и отправили в ИВС, где он находился до девяти вечера. А потом парню пришла повестка в суд.

Из материалов следовало, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно, из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан». Парень с протоколом категорически не согласился и доказывал, что ничего не нарушал, а просто шел с приятелем на пляж.

Адвокат обвиняемого Сергей Краснов ходатайствовал предоставить суду данные журнала выдачи персональных регистраторов информации системы «Дозор», которые зачастую находятся у сотрудников ОМОНа во время выполнения ими заданий. Ведь если на груди сотрудников ОМОНа Евгения Архипенко и Сергея Женило, которые задерживали парней и составляли на них протоколы, 3 июня работали регистраторы, то можно и установить всю картину происходящего.

Сегодня в суде сообщили, что показать видео не представляется возможным: оно удалено. Кстати, ранее Краснов также ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — посчитал защитник. Но суд ходатайство отклонил.

Адвокат также обращал внимание на расхождения в милицейских рапортах и их же показаниях в суде. Более того, после показаний сотрудников ОМОНа обвиняемый Германович сообщил суду, что задерживали его совсем не эти люди, которые дают показания в суде, а другие сотрудники в штатском.

После совещательной комнаты областной суд решил постановление суда Центрального района оставить без изменения, а жалобу Германовича — без удовлетворения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, 12 августа после четырех заседание суд Центрального района Гомеля признал парня виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в...
 
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