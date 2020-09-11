|
Виновен. Областной суд рассмотрел апелляцию сына гомельских журналистов, которого осудили за хулиганство
11.09.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Гомельский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение суда Центрального района по административному делу в отношении 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия Германовича.
12 августа после четырех заседаний суд Центрального района Гомеля признал парня виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере двух базовых величин. Это минимум, который предусмотрен этой административной статьей. Но Юрий не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу.
В День независимости учащегося колледжа искусств им. Соколовского Юрия Германовича и его приятеля, школьника Игоря Матюшкина, на улице Трудовой в Гомеле задержали сотрудники ОМОНа и отвели в микроавтобус, после чего отвезли в отделение милиции Центрального района. Игоря вскоре отпустили, так как он несовершеннолетний, а на Юрия составили протокол за мелкое хулиганство и отправили в ИВС, где он находился до девяти вечера. А потом парню пришла повестка в суд.
Из материалов следовало, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно, из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан». Парень с протоколом категорически не согласился и доказывал, что ничего не нарушал, а просто шел с приятелем на пляж.
Адвокат обвиняемого Сергей Краснов ходатайствовал предоставить суду данные журнала выдачи персональных регистраторов информации системы «Дозор», которые зачастую находятся у сотрудников ОМОНа во время выполнения ими заданий. Ведь если на груди сотрудников ОМОНа Евгения Архипенко и Сергея Женило, которые задерживали парней и составляли на них протоколы, 3 июня работали регистраторы, то можно и установить всю картину происходящего.
Сегодня в суде сообщили, что показать видео не представляется возможным: оно удалено. Кстати, ранее Краснов также ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — посчитал защитник. Но суд ходатайство отклонил.
Адвокат также обращал внимание на расхождения в милицейских рапортах и их же показаниях в суде. Более того, после показаний сотрудников ОМОНа обвиняемый Германович сообщил суду, что задерживали его совсем не эти люди, которые дают показания в суде, а другие сотрудники в штатском.
После совещательной комнаты областной суд решил постановление суда Центрального района оставить без изменения, а жалобу Германовича — без удовлетворения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виновен. Областной суд рассмотрел апелляцию сына гомельских журналистов, которого осудили за хулиганство
Напомним, 12 августа после четырех заседание суд Центрального района Гомеля признал парня виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)