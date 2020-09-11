Осенью в Крым: викторина поможет отдохнуть на полуострове бесплатно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Правительство Республики Крым и постпред республики при президенте РФ проводит международную интернет-викторину "Крым в истории Русского мира" на платформе официального сайта знаюкрым.рф .

Главная задача конкурса - популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма среди соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие проводится в четвертый раз.

Конкурс состоит из 20 вопросов и 1 творческого задания – эссе на одну из предложенных тем:

"Почему Президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?";

"Русский мир" – что это понятие значит для меня?";

"Крым – "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада";

"В чем, на Ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?";

"Прекрасны вы, берега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов".

Главный приз викторины – путевка для двоих на семидневный отдых в Крыму, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения исторических, культурных и природных объектов полуострова. Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя.

Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями (финалисты) викторины, будут награждены памятными подарками и почетными грамотами.

Подробная информация о конкурсе содержится на сайте знаюкрым.рф.