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Осенью в Крым: викторина поможет отдохнуть на полуострове бесплатно

11.09.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Правительство Республики Крым и постпред республики при президенте РФ проводит международную интернет-викторину "Крым в истории Русского мира" на платформе официального сайта знаюкрым.рф.

Главная задача конкурса - популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма среди соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие проводится в четвертый раз.

Конкурс состоит из 20 вопросов и 1 творческого задания – эссе на одну из предложенных тем:

  • "Почему Президент России Владимир Путин во время знаменитой "Крымской речи" в марте 2014 года назвал русских "самым большим разделенным народом мира?";
  • "Русский мир" – что это понятие значит для меня?";
  • "Крым – "момент истины" во взаимоотношениях России и Запада";
  • "В чем, на Ваш взгляд, заключается неразрывная связь русской национальной идентичности с Крымом?";
  • "Прекрасны вы, берега Тавриды": Крым как источник вдохновения великих русских писателей и поэтов".

Главный приз викторины – путевка для двоих на семидневный отдых в Крыму, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения исторических, культурных и природных объектов полуострова. Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя.

Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями (финалисты) викторины, будут награждены памятными подарками и почетными грамотами.

Подробная информация о конкурсе содержится на сайте знаюкрым.рф.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники викторины должны показать свои знания богатой истории полуострова и побороться за главный приз – путевку на недельный отдых на побережье.
 
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