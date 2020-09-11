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Осенью в Крым: викторина поможет отдохнуть на полуострове бесплатно
11.09.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Правительство Республики Крым и постпред республики при президенте РФ проводит международную интернет-викторину "Крым в истории Русского мира" на платформе официального сайта
Главная задача конкурса - популяризация исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма среди соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие проводится в четвертый раз.
Конкурс состоит из 20 вопросов и 1 творческого задания – эссе на одну из предложенных тем:
Главный приз викторины – путевка для двоих на семидневный отдых в Крыму, а также насыщенная экскурсионная программа с возможностью посещения исторических, культурных и природных объектов полуострова. Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя.
Кроме того, все участники, правильно ответившие на 20 вопросов, но не ставшие победителями (финалисты) викторины, будут награждены памятными подарками и почетными грамотами.
Подробная информация о конкурсе содержится на сайте знаюкрым.рф.
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Участники викторины должны показать свои знания богатой истории полуострова и побороться за главный приз – путевку на недельный отдых на побережье.
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