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Генпрокуратура: Родителей за участие детей в акциях недостаточно наказывают, а отрядам самообороны надо дать оценку
11.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Органы должны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан, давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность». Как ведомство будет выполнять поручения, данные накануне Александром Лукашенко, рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Фрагменты его выступления
— Вчера глава государства актуализировал перед прокурорами задачи в соответствии с требованиями времени. И
Он указал на необходимость в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение.
— Поясню, что под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству. Это может быть повреждение транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурных форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб. При этом хочу отметить, что за порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность, которая наступает при размере ущерба свыше 40 базовых величин (1080 рублей. — Прим. TUT.BY), — отметил Стук.
— Прокурорам поручено постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать этим нарушениям. Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность, — добавил он.
В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования.
— Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях, — сказал Алексей Стук.
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Генпрокуратура: Родителей за участие детей в акциях недостаточно наказывают, а отрядам самообороны надо дать оценку
В ведомстве указали на необходимость в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате...
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