Генпрокуратура: Родителей за участие детей в акциях недостаточно наказывают, а отрядам самообороны надо дать оценку

Источник материала: Tut.by

«Органы должны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан, давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность». Как ведомство будет выполнять поручения, данные накануне Александром Лукашенко, рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Фрагменты его выступления опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры.



Алексей Стук. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

— Вчера глава государства актуализировал перед прокурорами задачи в соответствии с требованиями времени. И подчеркнул главное — страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашего государства. Сегодня на основании закона о прокуратуре Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, СК, МЧС, министерств здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком, принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка, соблюдения прав граждан, — сказал заместитель генпрокурора.

Он указал на необходимость в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение.

— Поясню, что под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству. Это может быть повреждение транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурных форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб. При этом хочу отметить, что за порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность, которая наступает при размере ущерба свыше 40 базовых величин (1080 рублей. — Прим. TUT.BY), — отметил Стук.

— Прокурорам поручено постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать этим нарушениям. Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность, — добавил он.

В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования.

— Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях, — сказал Алексей Стук.