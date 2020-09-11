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Вышеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для белорусов

11.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств «четверки», сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. «Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», — добавил Моравецкий.

«Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», — констатировал он.

Вышеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси, добавил премьер Польши.

Напомним, Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима, благодаря этому «шенген» обходится белорусам в 35 евро.

Вышеградская группа была образована 15 февраля 1991 года на встрече президентов Венгрии, Польши и Чехословакии в Вышеграде (Венгрия). Союз Венгрии, Польши, Словакии и Чехии отражает стремление этих центральноевропейских государств сотрудничать по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, в рамках европейской интеграции.

 
 
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«Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», - добавил Моравецкий.
 
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