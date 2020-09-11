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Вышеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для белорусов
11.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств «четверки», сообщает
«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. «Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», — добавил Моравецкий.
«Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», — констатировал он.
Вышеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси, добавил премьер Польши.
Напомним, Беларусь и Евросоюз
Вышеградская группа была образована 15 февраля 1991 года на встрече президентов Венгрии, Польши и Чехословакии в Вышеграде (Венгрия). Союз Венгрии, Польши, Словакии и Чехии отражает стремление этих центральноевропейских государств сотрудничать по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, в рамках европейской интеграции.
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«Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», - добавил Моравецкий.
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