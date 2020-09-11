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«Если бы чувствовал себя в безопасности, позвонил». Что известно об избитом и пропавшем из больницы подростке
11.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 сентября из больницы пропал 17-летний Тимур Мицкевич. Ранее он попал к медикам избитым из Партизанского РУВД. Мама юноши говорит: если бы он был в безопасности, позвонил бы ей, но он не звонит. Сейчас его ищет милиция, парень — в статусе подозреваемого по уголовному делу по массовым беспорядкам.
Напомним, история 16-летнего Тимура (сейчас ему 17 лет) стала известна в середине августа. Подростка задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а на следующий день из РУВД Партизанского района Минска привезли в 3-ю детскую больницу. Некоторое время парень был
3 сентября стало известно, что подростка
В этот же день в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, 8 сентября его перевели в обычную палату — и в тот же день он исчез. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у 2-й городской детской клинической больницы (ул. Нарочанская, д. 17) с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.
Мама Тимура Татьяна Николаевна говорит, что ей неизвестно, где ее сын.
— Если бы он чувствовал себя в безопасности, он бы, естественно, мне позвонил, но он мне не звонит, — сказала она.
Тем временем в
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«Если бы чувствовал себя в безопасности, позвонил». Что известно об избитом и пропавшем из больницы подростке
8 сентября из больницы пропал 17-летний Тимур Мицкевич. Сейчас его ищет милиция, парень в статусе подозреваемого по уголовному делу по массовых беспорядках. Ранее он...
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