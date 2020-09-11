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«Если бы чувствовал себя в безопасности, позвонил». Что известно об избитом и пропавшем из больницы подростке

11.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 сентября из больницы пропал 17-летний Тимур Мицкевич. Ранее он попал к медикам избитым из Партизанского РУВД. Мама юноши говорит: если бы он был в безопасности, позвонил бы ей, но он не звонит. Сейчас его ищет милиция, парень — в статусе подозреваемого по уголовному делу по массовым беспорядкам.


Напомним, история 16-летнего Тимура (сейчас ему 17 лет) стала известна в середине августа. Подростка задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а на следующий день из РУВД Партизанского района Минска привезли в 3-ю детскую больницу. Некоторое время парень был в медикаментозной коме, из РУВД его доставили с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

3 сентября стало известно, что подростка задержали и отвезли на допрос в рамках дела по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). СК заявил, что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. По данным ведомства, молодой человек есть на записях камер видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

В этот же день в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, 8 сентября его перевели в обычную палату — и в тот же день он исчез. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у 2-й городской детской клинической больницы (ул. Нарочанская, д. 17) с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.

Мама Тимура Татьяна Николаевна говорит, что ей неизвестно, где ее сын.

— Если бы он чувствовал себя в безопасности, он бы, естественно, мне позвонил, но он мне не звонит, — сказала она.

Тем временем в телеграм-канале МВД «Разыскивает милиция» появилось сообщение о поиске Тимура. В нем говорится, что парень является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по массовым беспорядкам.

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентября из больницы пропал 17-летний Тимур Мицкевич. Сейчас его ищет милиция, парень в статусе подозреваемого по уголовному делу по массовых беспорядках. Ранее он...
 
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