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В редакцию гродненского портала hrodna.life пришла милиция. Узнали, что случилось

11.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию гродненского портала hrodna.life пришли милиционеры. Как рассказал главный редактор издания Алексей Шота, начат административный процесс по статье 21.13 КОАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения». Милиционеры пришли из-за бело-красно-белого флага, который висит с 9 сентября на здании, где находится редакция.


 — В редакцию Hrodna.life пришел участковый лейтенант Михаил Павловский — из-за того, что кто-то пожаловался на то, что в окне редакции висит бело-красно-белый флаг. В редакции он увидел, что флага ни в одном из окон нет. Поэтому составил протокол опроса свидетелей. Начат административный процесс по статье 21.13 КоАП. Санкции ее — штраф от двух до пятнадцати базовых величин, — прокомментировал главный редактор гродненского портала hrodna.life Алексей Шота.


Кстати, в здание, где находится редакция портала, милиционеры приходят за последние несколько дней уже не в первый раз. Так, 9 сентября сотрудники Ленинского РОВД дважды приезжали в магазин «Цудоўня», который находится на первом этаже. И два раза забирали флаги.


Милиционеры в магазине «Цудоўня».11 сентября 2020 года.

Первый раз говорили, что большой флаг нарушает, якобы, статью о массовых мероприятиях, второй раз забрали маленький бумажный флажок, составив протокол изъятия.

11 сентября милиционеры снова пришли в магазин «Цудоўня». Проводят опрос.

 
 
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Милиционеры к журналистам пришли из-за бело-красно-белого флага, который висит с 9 сентября на здании, где находится редакция.
 
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