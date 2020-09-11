Приходят на работу и домой. В Гомеле задерживают людей - по одному

Источник материала: Tut.by

Сегодня, несмотря на то, что никаких маршей и митингов в Гомеле не проходит, людей продолжают задерживать. Не массово — по одному. К гомельчанам приходят домой, на работу, просят пройти в машину после пикетов — и увозят.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Так, с утра задержали участника одиночного пикета — преподавателя информатики Вадима Бельского. Кандидат экономических наук вышел утром к главному корпусу ГГТУ имени Сухого. В руках мужчина держал плакат со словами поддержки в адрес солигорского шахтера Юрия Корзуна. Сейчас в суде Советского района над ним идет суд.

После обеда Вадима Бельского вышли поддержать студенты . Их пикет длился недолго, ребята пошли на занятия. А после стало известно об одной задержанной студентке. Сейчас она в РОВД.

Утром возле дома задержали фрилансера-оператора Андрея Толчина. В своем фейсбуке он успел написать всего два слова «Затрымалi. Мяне.»

Также по информации правозащитника Леонида Судаленко, сегодня милиция пришла прямо на работу к сотруднику Центра гигиены, эпидемиологии и здравоохранения Ивану Шалыхину: мужчина был на воскресном «Марше солидарности».

После задержания дали 7 суток ареста за марши и 58-летнему гомельчанину Александру Иванову.

По информации «Радыё Свабода», сегодня в Гомеле задержали гомельчан Илью Миронова и Сергея Степанца.

Днем возле дома был задержан известный гомельский историк и краевед Евгений Маликов.

Также милиция приходила сегодня к православному священнику Владимиру Дробышевскому, принимающему участие в митингах . С ним провели профилактическую беседу.

Как сообщает местный портал «Сильные новости», около 17.00 милиция пришла в квартиру матери оператора «СН» и «Белсата» Марины Дробышевской.

Около квартиры журналиста Евгения Меркиса дежурят силовики, сообщает БАЖ.

Задержана и журналист-фрилансер Лариса Щирякова.