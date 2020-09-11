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Приходят на работу и домой. В Гомеле задерживают людей - по одному
11.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, несмотря на то, что никаких маршей и митингов в Гомеле не проходит, людей продолжают задерживать. Не массово — по одному. К гомельчанам приходят домой, на работу, просят пройти в машину после пикетов — и увозят.
Так, с утра задержали участника одиночного пикета — преподавателя информатики Вадима Бельского. Кандидат экономических наук
После обеда Вадима Бельского
Утром возле дома задержали фрилансера-оператора Андрея Толчина. В своем фейсбуке он успел написать всего два слова «Затрымалi. Мяне.»
Также по информации правозащитника Леонида Судаленко, сегодня милиция пришла прямо на работу к сотруднику Центра гигиены, эпидемиологии и здравоохранения Ивану Шалыхину: мужчина был на воскресном «Марше солидарности».
После задержания дали 7 суток ареста за марши и 58-летнему гомельчанину Александру Иванову.
По информации «Радыё Свабода», сегодня в Гомеле задержали гомельчан Илью Миронова и Сергея Степанца.
Днем возле дома был задержан известный гомельский историк и краевед Евгений Маликов.
Также милиция приходила сегодня к православному священнику Владимиру Дробышевскому,
Как сообщает местный портал «Сильные новости», около 17.00 милиция пришла в квартиру матери оператора «СН» и «Белсата» Марины Дробышевской.
Около квартиры журналиста Евгения Меркиса дежурят силовики, сообщает БАЖ.
Задержана и журналист-фрилансер Лариса Щирякова.
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К гомельчанам приходят домой, на работу, просят пройти в машину после пикетов - и увозят.
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